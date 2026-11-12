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उत्तराखंड में देर रात बड़ा फेरबदल! 10 IAS और 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में CDO भी बदले

उत्तराखंड सरकार ने 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के बड़े प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया है. इसमें मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों के पदों पर बदलाव किए गए हैं. देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग भी बदली गई है.

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अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी को मिले नए CDO. (Representational Photo- ITGD)
अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी को मिले नए CDO. (Representational Photo- ITGD)

उत्तराखंड प्रशासन ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इस फेरबदल के तहत कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिलाधिकारी (ADM) और नगर आयुक्तों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

इसके अलावा पर्यटन, पंचायती राज, शहरी विकास और कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े विभागों में भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है.

कृषि और कृषक कल्याण विभाग की अपर सचिव निधि यादव को पंचायती राज निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. वो अपर सचिव कृषि और कृषक कल्याण के पद पर बनी रहेंगी.

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देहरादून में नए CDO की नियुक्ति

देहरादून के CDO पद पर तैनात IAS अधिकारी अभिनव शाह को अब पर्यटन विभाग का अपर सचिव और पर्यटन विकास परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अपर CEO) नियुक्त किया गया है.

वहीं, पिथौरागढ़ के सीडीओ दीपक सैनी को देहरादून का नया CDO बनाया गया है. शहरी विकास निदेशालय देहरादून में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार को पिथौरागढ़ का नया CDO नियुक्त किया गया है.

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अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी को मिले नए CDO

तबादले की लिस्ट के मुताबिक, अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहीं अनामिका को अल्मोड़ा का CDO बनाया गया है. वहीं, उधम सिंह नगर की पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल को हलद्वानी नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है.

रुड़की के संयुक्त मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत दीपक रामचंद्र सेठ को चमोली का नया CDO बनाया गया है. इसके अलावा, देहरादून के पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को उत्तरकाशी का नया CDO तैनात किया गया है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अधिकारियों के तबादले... 6 जिलों के DC भी बदले

प्रशासनिक फेरबदल में संयुक्त मजिस्ट्रेटों के पदों पर भी फेरबदल हुआ है. पौड़ी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी गौरी प्रभात का तबादला रुड़की में इसी पद पर कर दिया गया है. वहीं, रानीखेत की पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को काशीपुर का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

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