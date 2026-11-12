पुराने मैसेज पढ़ने की आदत क्यों नहीं छोड़ पाती Gen Z?

कभी व्हाट्सऐप खोलकर किसी पुराने दोस्त की चैट पढ़ना, तो कभी किसी खास बातचीत को बार-बार ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करना. जेन जी के बीच ये आदत काफी आम हो सकती है. कई बार युवा अपने पुराने मैसेज पढ़कर हंसते हैं, तो कभी उन्हें अपनी कही हुई किसी बात पर हैरानी होती है. ऐसा सिर्फ किसी व्यक्ति को याद करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई भावनात्मक वजहें भी हो सकती हैं.

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पुरानी यादों को फिर से जीना

पुराने मैसेज पढ़ने की एक बड़ी वजह नॉस्टेल्जिया यानी बीते हुए वक्त को याद करना है. किसी पुराने दोस्त की चैट, कॉलेज के दिनों की बातचीत या किसी खास व्यक्ति के मैसेजेस पढ़कर युवा उस वक्त को फिर से महसूस कर सकते हैं. पुराने चैट्स उन्हें उन लोगों और पलों की याद दिलाते हैं जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे.

खुद में आए बदलाव को समझना

कई बार पुराने मैसेज पढ़कर युवा यह देखना चाहते हैं कि पहले वे कैसे बात करते थे और अब उनकी सोच कितनी बदल गई है. पुराने चैट्स में उनकी पसंद, नापसंद, डर और छोटी-छोटी परेशानियों की झलक मिलती है. इससे उन्हें समझने में मदद मिलती है कि बीते वक्त में वे कितने बदल चुके हैं.

किसी बातचीत का मतलब समझना

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कई बार किसी के साथ हुई बातचीत को लेकर मन में सवाल रह जाते हैं. ऐसे में युवा पुराने मैसेज दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा था और उसका असली मतलब क्या हो सकता था. खासकर रिश्तों में गलतफहमी या दूरी आने के बाद ऐसा ज्यादा हो सकता है.

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क्या यह आदत कभी परेशानी बन सकती है?

पुराने मैसेज पढ़ना हमेशा गलत नहीं होता. लेकिन अगर कोई युवा बार-बार पुरानी बातचीत पढ़कर उसी बात के बारे में सोचता रहे, खुद को ब्लेम या किसी बीती हुई सिचुएशन से बाहर न निकल पाए, तो यह आदत परेशानी बन सकती है. इससे ओवर थिकिंग भी बढ़ सकती है.

साइकोलॉजिस्ट जॉन सुलर ने अपने लेख द साइकोलॉजी ऑफ टेक्स्ट रिलेशनशिप्स में बताया है कि पुराने मैसेज दोबारा पढ़ने पर लोग बातचीत को नए नजरिए से समझ सकते हैं. कई बार उन्हें अपनी पुरानी फीलिंग्स और सोच के बारे में भी नई बातें पता चलती हैं.

इसलिए पुराने मैसेजेस पढ़ना सिर्फ किसी को याद करना नहीं है. कई बार युवा इनके जरिए अपनी पुरानी यादों, रिश्तों और खुद में आए बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं.

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