'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' के प्लेनरी सेशन को आज संबोधित करेंगे PM मोदी, 2000 किसान होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे. दो दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है, जिसमें देशभर से 2,000 से अधिक किसान, नीति-निर्माता, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां और वैश्विक कृषि विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.

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प्रधानमंत्री का संबोधन आज रात 8 बजे होगा, उनके भाषण का इंडिया टुडे ग्रुप के पांच प्रमुख टीवी चैनलों, 30 यूट्यूब चैनलों और 12 प्रमुख न्यूज वेबसाइटों पर एक साथ प्रसारण किया जाएगा, इसके अलावा सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा. ग्रुप के मुताबिक, इन प्लेटफॉर्म पर उसकी कुल पहुंच और बाजार में हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है.

कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति केवल आमंत्रण या पूर्व पंजीकरण के आधार पर होगी, प्रवेश में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए पंजीकृत आमंत्रित लोगों को अपना आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में साथ लेकर शाम 4 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा.

इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार से शुरू हुआ है. इस साल सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' रखी गई है, इस कार्यक्रम को महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्रस्तुत कर रहा है, जबकि महाधन एग्रीटेक सह-प्रस्तुतकर्ता है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में होगा, जहां 2,700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इस कार्यक्रम के जरिए देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री और कृषि के भविष्य पर काम कर रहे विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा.

इस सम्मेलन का मकसद भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के नए रास्तों पर चर्चा करना है. इसमें नई तकनीक, खेती को टिकाऊ बनाने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और किसानों के लिए नए अवसरों जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा. चर्चा के प्रमुख विषयों में आधुनिक तकनीक से खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और मौसम के बदलावों को झेलने में सक्षम फसलों की नई किस्में शामिल हैं.

सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया. गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी वक्ताओं में शामिल होंगे, इसके अलावा कई नीति-निर्माता और कृषि विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे.

सम्मेलन की घोषणा करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी ने कहा, "कृषि भारत का सबसे बड़ा पेशा है और इसका भविष्य ही देश की दिशा तय करता है. किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के मुख्य सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, यह हमारे लिए सम्मान की बात है. इस सम्मेलन के जरिए हम किसानों के अनुभव और उनकी नई सोच को दुनिया के वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि तकनीक की मदद से खेती को समृद्ध बनाया जा सके."

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इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस-चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने कहा, "गांवों से ही संघर्ष, मेहनत और नई सोच की सबसे प्रेरक कहानियां सामने आती हैं, प्रधानमंत्री के समापन सत्र को संबोधित करने से किसानों की इन जमीनी कहानियों को देश और दुनिया के सामने अपनी बात रखने का बड़ा मंच मिलेगा. हमारा मानना है कि सशक्त और आधुनिक सोच वाला 'स्मार्ट किसान' ही विकसित भारत की असली ताकत है."

इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में कृषि के बदलाव और विकास से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में किसानों और उनकी जरूरतों को रखना है. साथ ही इसमें इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि नई तकनीक, नवाचार और सरकारी नीतियां किस तरह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती हैं.

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