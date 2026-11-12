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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बना शेड हटाया गया, नगर निगम ने की कार्रवाई

कोलकाता में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाया गया अस्थायी शेड हटा दिया गया है. कोलकाता नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पंखे और लाइटें भी निकाल दी गईं.

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अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से हटा शेड. (Photo: ITG)
अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से हटा शेड. (Photo: ITG)

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर अब वह अस्थायी शेड पूरी तरह हट चुका है, जहां उनके सुरक्षा कर्मियों के बैठने का इंतजाम किया गया था. कोलकाता नगर निगम ने इस अवैध और अस्थायी ढांचे को गिराने की बड़ी कार्रवाई की है. निगम की इस कार्रवाई से पहले ही वहां लगे पंखे और लाइटें उतार ली गई थीं. हैरानी की बात यह रही कि इस ढांचे को हटाने के काम में अभिषेक बनर्जी के समर्थक खुद भी आगे आए और मदद की. कुछ समय पहले यही इलाका पुलिस और अभिषेक बनर्जी के बीच हुए टकराव की वजह से सुर्खियों में आया था.

कोलकाता के पाटुआपाड़ा इलाके में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर यह अस्थायी शेड बनाया गया था. यहां उनके सुरक्षा कर्मियों के बैठने की व्यवस्था थी. अब कोलकाता नगर निगम ने इसे हटा दिया है. कार्रवाई के दौरान शेड से पंखे और लाइटें भी निकाल दी गईं. इस काम में अभिषेक बनर्जी के समर्थक भी शामिल रहे. उन्होंने पहले पंखे और लाइटें हटाईं, फिर अस्थायी छत को भी खोल दिया.

Abhishek Banerjee's Residence in Patuapara
कोलकाता नगर निगम ने की कार्रवाई. (Photo: ITG)

पहले इसी जगह पुलिस से हुआ था टकराव

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अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बना यह शेड पहले भी चर्चा में आ चुका है. इसी जगह कोलकाता पुलिस और अभिषेक बनर्जी के बीच टकराव हुआ था. अब उसी स्थान से सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था हटा दी गई है.

फिलहाल, शेड हटाए जाने के साथ ही वहां सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाई गई अस्थायी जगह खत्म हो गई है. पंखे और लाइटें भी वहां से निकाल दी गई हैं.

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