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21 छक्के, 7 चौके और तूफानी दोहरा शतक... कीवी बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा, टूटते-टूटते बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड, VIDEO

न्यूजीलैंड के लिए बेवोन जैकब्स अब तक 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. भारत के खिलाफ हालिया पांच मैचों की सीरीज में उन्होंने 136 रन बनाए थे. हालांकि, उन्हें अभी वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करना बाकी है.

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बेवोन जैकब्स का तूफानी दोहरा शतक, वनडे टीम में होगी एंट्री? (Photo: instagram/@aucklandcricket)
बेवोन जैकब्स का तूफानी दोहरा शतक, वनडे टीम में होगी एंट्री? (Photo: instagram/@aucklandcricket)

भारत के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में खेलने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन जैकब्स ने घरेलू क्रिकेट में ऐतिहासिक पारी खेली है. फोर्ड ट्रॉफी में ऑकलैंड की ओर से ओटागो के खिलाफ उन्होंने 137 गेंदों पर नाबाद 202 रन बनाए. उनकी इस पारी में 21 छक्के और सात चौके शामिल रहे. इसी के साथ जैकब्स किसी लिस्ट-ए मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कीवी बल्लेबाज बन गए.

12 नवंबर (गुरुवार) को ऑकलैंड के ईडन पार्क आउट ओवल में आयोजित मुकाबले में बेवन जैकब्स नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे थे. जैकब्स ने अपना पहला लिस्ट-ए शतक पूरा करने के बाद उसे दोहरे शतक में बदल दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बेवोन जैकब्स लिस्ट-ए पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के विश्व रिकॉर्ड से भी महज दो कदम दूर रह गए. यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम है, जिन्होंने 2018 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ 257 रन की पारी में 23 छक्के लगाए थे.

जैकब्स लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं. उनसे पहले जेमी हाउ (2012), मार्टिन गुप्टिल (2015) और चैड बोवेस (2024) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

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मुंबई इंडियंस का पार्ट रहे चुके जैकब्स
बेवोन जैकब्स को IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2024 के दौरान पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा था. हालांकि, 2025 सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और बाद में फ्रेंचाइजी ने जैकब्स को रिलीज कर दिया.

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बेवोन जैकब्स का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था. करीब तीन साल की उम्र में उनका परिवार न्यूजीलैंड आ गया. 2023-24 के सुपर स्मैश टूर्नामेंट में कैंटरबरी किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने छह पारियों में 134 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 188.73 रहा था.

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