Very Poor कैटेगरी में पहुंचा दिल्ली में AQI, नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है. गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 319 दर्ज किया गया, जो Very Poor (खराब श्रेणी) स्तर पर है. राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की चादर छाई हुई है. वहीं, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. गाजियाबाद में 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे, जबकि दोनों जिलों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं.

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दिल्ली में गुरुवार सुबह AQI 319 दर्ज किया गया. हालांकि, राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया. IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा 412 AQI रिकॉर्ड किया गया. वहीं, ITO और जाफरपुर में 394, नॉर्थ कैंपस में 392 और चांदनी चौक में 388 AQI रहा. इसके अलावा पूसा में 382, DTU में 379, बुराड़ी में 378 और JNU में 376 AQI दर्ज किया गया. मथुरा रोड में 363, आया नगर में 361 और तालकटोरा में 359 AQI रहा.

गाजियाबाद में 20 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद

गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने GRAP-3 के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे. निर्माण के साथ ध्वस्तीकरण यानी इमारतों को तोड़ने से जुड़े काम भी नहीं किए जा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

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इसके अलावा, गाजियाबाद में सड़कों से धूल हटाने के लिए मशीनों से सफाई का काम दोगुना किया जाएगा. सड़कों पर पानी का छिड़काव भी दोगुना होगा. इसके जरिए धूल को हवा में फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी.

पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में

प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं. यानी बच्चे ऑनलाइन या स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे. संबंधित विभागों को इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए कहा गया है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पांचवीं तक हाइब्रिड पढ़ाई अनिवार्य

प्रदूषण के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में भी पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है.

यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देना होगा. जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां ऑनलाइन कक्षाएं भी चलानी होंगी. स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश का पूरी तरह पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. लापरवाही या आदेश की अनदेखी पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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एक दिन पहले दिल्ली-NCR में कैसा था AQI?

11 नवंबर की सुबह भी दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में हवा की क्वालिटी खराब दर्ज की गई थी. सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 299 था. नोएडा में यह 276 और गुरुग्राम में 295 दर्ज किया गया था. इन तीनों शहरों में दिल्ली का स्तर सबसे ज्यादा था. वहीं, हरियाणा के हिसार में सुबह 7 बजे AQI 377 तक पहुंच गया था, जो Very Poor श्रेणी में आता है. बल्लभगढ़ में 323 और करनाल में 303 AQI दर्ज किया गया था.

दिल्ली के चांदनी चौक में भी AQI 379 रहा था. IIT दिल्ली और नॉर्थ कैंपस में यह 370 के पार दर्ज किया गया था. यानी एक दिन पहले भी दिल्ली-NCR और आसपास के कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी.

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