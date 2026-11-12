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Walnut Malai Peda Recipe: बिना दूध के घर पर बनाएं अखरोट वाला मलाई पेड़ा, हर बाइट में मिलेगा स्वाद, शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Walnut Malai Peda Recipe: अखरोट से बनी मिठाई खाने का मन है तो वॉलनट मलाई पेड़ा ट्राई करें. शेफ कुणाल कपूर ने इसकी आसान रेसिपी शेयर की है. खोया, इलायची, जायफल और दालचीनी वाले मीठे अखरोट से तैयार यह पेड़ा स्वाद में खास है, इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं.

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अखरोट डालकर पेड़ा बनता है. (PHOTO:AI)
अखरोट डालकर पेड़ा बनता है. (PHOTO:AI)

Walnut Malai Peda Recipe: खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है तो हर बाजार से खरीदकर खाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही टेस्टी पेड़ा बना सकते हैं, जिसे बनाने में ना तो आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत है और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी. मावा और इलायची से तैयार होने वाले पेड़े का स्वाद तो आपने कई बार चखा होगा, लेकिन क्या कभी अखरोट से बना मलाईदार पेड़ा खाया है?

अगर आप घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं तो अखरोट मलाई पेड़ा बना सकते हैं. इसकी रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसकी मदद से आप भी अपने घर पर आसानी से यह मिठाई बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

वॉलनट मलाई पेड़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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कैंडिड अखरोट बनाने के लिए:

  • चीनी – 1 कप
  • पानी – 3 बड़े चम्मच
  • नमक – 1 चुटकी
  • दालचीनी पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • कैलिफोर्निया अखरोट – 1 कप

पेड़ा बनाने के लिए:

  • कद्दूकस किया हुआ खोया – 500 ग्राम
  • इलायची पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • जायफल पाउडर – आधा छोटा चम्मच

कैसे बनाएं वॉलनट मलाई पेड़ा?

सबसे पहले तैयार करें कैंडिड अखरोट

एक पैन में चीनी और पानी डालकर मिडियम फ्लेम पर गर्म करें. चीनी पूरी तरह घुलने तक इसे चलाते रहें. जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो इसमें एक चुटकी नमक और दालचीनी पाउडर डालें.

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अब इसमें अखरोट डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि अखरोट पर चीनी की परत चढ़ जाए. इन्हें एक प्लेट या बटर पेपर पर निकालकर अलग रख दें और ठंडा होने दें.

खोये को अच्छी तरह भूनें

अब एक भारी तले की कड़ाही लें और उसमें कद्दूकस किया हुआ खोया डालें. इसे लो से मिडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं. खोया हल्का गर्म होकर नरम और एकसार हो जाए तो गैस बंद कर दें. 

इलायची और जायफल मिलाएं

खोया थोड़ा ठंडा होने पर इसमें इलायची पाउडर और जायफल पाउडर डालें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि पूरे मिश्रण में खुशबू और स्वाद आ जाए.

पेड़े को दें आकार

अब तैयार खोये के मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. हथेलियों की मदद से इन्हें गोल करके हल्का चपटा कर दें. बीच में या ऊपर से तैयार कैंडिड अखरोट लगाकर सजाएं.

तैयार हैं अखरोट मलाई पेड़े

इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लें. इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें, ताकि इनका आकार अच्छी तरह सेट हो जाए. बस तैयार हैं आपके स्वादिष्ट वॉलनट मलाई पेड़े. इन्हें त्योहार, पूजा या किसी खास मौके पर परिवार और मेहमानों को परोस सकते हैं.

इस तरह से करें स्टोर

पेड़ों को पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही एयरटाइट डिब्बे में रखें और ताजगी बनाए रखने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख दें. जब आपका मन हो तो इनको निकालकर खा लें. 

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