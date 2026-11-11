स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप लिस्ट से बाहर, उज्जैन-रीवा ने बढ़ाया MP का मान; जानिए किस शहर को मिला कौन-सा स्थान

केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में मध्य प्रदेश के उज्जैन और रीवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन देश में पहले स्थान पर रहा. वहीं, नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रीवा ने पहला स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, पिछले आठ वर्षों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला इंदौर इस बार शीर्ष शहरों की सूची में जगह नहीं बना सका. देशभर की रैंकिंग में नवी मुंबई सबसे स्वच्छ शहर बना है. सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे.

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नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर

केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का पहला स्थान हासिल किया. इस सूची में सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा.

वहीं, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन पहले स्थान पर रहा. चंडीगढ़ को दूसरा और गुंटूर को तीसरा स्थान मिला.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नवी मुंबई के पदाधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया.(Photo:NMMC)

नदी किनारे बसे शहरों में रीवा नंबर-1

मध्य प्रदेश के रीवा ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रीवा पहले स्थान पर रहा. इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा.

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर दूसरे नंबर पर

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10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम ने पहला स्थान हासिल किया. मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा.

तटीय और हिमालयी शहरों की रैंकिंग भी जारी

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ तटीय शहरों की श्रेणी में ओडिशा का पुरी पहले स्थान पर रहा. केरल का अलाप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा.

वहीं, हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड का रुद्रपुर सबसे स्वच्छ शहर बना, जबकि जम्मू दूसरे स्थान पर रहा.

इंदौर की लगातार आठ साल की बादशाहत पर लगा ब्रेक

मध्य प्रदेश का इंदौर पिछले आठ वर्षों से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा था. इस बार नवी मुंबई ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इंदौर शीर्ष शहरों की सूची में शामिल नहीं है.

स्वच्छता सर्वेक्षण के विजेताओं को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए. इस बार के नतीजों में उज्जैन और रीवा की उपलब्धियों ने मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मोर्चे पर नई पहचान दिलाई है.

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