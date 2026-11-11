scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप लिस्ट से बाहर, उज्जैन-रीवा ने बढ़ाया MP का मान; जानिए किस शहर को मिला कौन-सा स्थान

स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर बना. मध्य प्रदेश के उज्जैन और रीवा ने अपनी-अपनी श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया, जबकि इंदौर टॉप सूची से बाहर रहा.

Advertisement
X
उज्जैन और रीवा ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान.(Photo:ITG)
उज्जैन और रीवा ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान.(Photo:ITG)

केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में मध्य प्रदेश के उज्जैन और रीवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन देश में पहले स्थान पर रहा. वहीं, नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रीवा ने पहला स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, पिछले आठ वर्षों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला इंदौर इस बार शीर्ष शहरों की सूची में जगह नहीं बना सका. देशभर की रैंकिंग में नवी मुंबई सबसे स्वच्छ शहर बना है. सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे.

नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर

केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई ने देश के सबसे स्वच्छ शहर का पहला स्थान हासिल किया. इस सूची में सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Navi Mumbai emerges as cleanest city; Surat, Vijayawada runners-up in cleanliness survey
स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई ने मारी बाजी, इंदौर इस बार टॉप पर नहीं
CM धामी ने अफसरों को स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए
स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड फिसड्डी, CM धामी ने अफसरों को दिए ये आदेश
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (फाइल फोटो)
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021: वाटर प्लस श्रेणी नोएडा की दावेदारी
maine tere hi bharose hanuman
ट्रेन में भजन गाने वाले सुनील का सपना हुआ पूरा, मंत्री ने गिफ्ट की पल्सर
ग्वालियर में पुलिस और युवक के बीच झूमाझटकी.(Photo:ITG)
पुलिस को बताया नौकर, SI को मारने उठाया हाथ; कांस्टेबल ने पाइप से पीटा

वहीं, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन पहले स्थान पर रहा. चंडीगढ़ को दूसरा और गुंटूर को तीसरा स्थान मिला.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नवी मुंबई के पदाधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया.(Photo:NMMC)

नदी किनारे बसे शहरों में रीवा नंबर-1

मध्य प्रदेश के रीवा ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रीवा पहले स्थान पर रहा. इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा.

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर दूसरे नंबर पर

Advertisement

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम ने पहला स्थान हासिल किया. मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा.

तटीय और हिमालयी शहरों की रैंकिंग भी जारी

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ तटीय शहरों की श्रेणी में ओडिशा का पुरी पहले स्थान पर रहा. केरल का अलाप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा.

वहीं, हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड का रुद्रपुर सबसे स्वच्छ शहर बना, जबकि जम्मू दूसरे स्थान पर रहा.

इंदौर की लगातार आठ साल की बादशाहत पर लगा ब्रेक

मध्य प्रदेश का इंदौर पिछले आठ वर्षों से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा रहा था. इस बार नवी मुंबई ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और इंदौर शीर्ष शहरों की सूची में शामिल नहीं है.

स्वच्छता सर्वेक्षण के विजेताओं को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए. इस बार के नतीजों में उज्जैन और रीवा की उपलब्धियों ने मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मोर्चे पर नई पहचान दिलाई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'किसान पर खाद की कीमतों का बोझ नहीं पड़ने दिया', भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में बोले हरियाणा CM नायब सैनी |
    स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप लिस्ट से बाहर, उज्जैन-रीवा ने बढ़ाया MP का मान; जानिए किस शहर को मिला कौन-सा स्थान |
    पिता बने कोच, YouTube-ChatGPT बने गुरु... 17 साल का यह गेंदबाज कैसे मचा रहा है धमाल? |
    छठ पूजा पर ट्रेनों में नहीं होगी परेशानी? रेलवे ने किए खास इंतजाम |
    अब UAE देगा युगांडा वालों को वीजा... क्यों नहीं देता कांगो, सूडान के लोगों को एंट्री? |
    नोएडा एलिवेटेड रोड में कहां है कमजोरी? IIT रुड़की की जांच में हुआ खुलासा, ऐसे होगी मरम्मत |
    Anirudh-Kavya Wedding First Photo: अनिरुद्ध की हुईं सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, खाई सात जन्म साथ निभाने की कसम, शेयर की फर्स्ट Photo |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    10 साल की बेटी का रेप करता था पिता, मां ने टीवी के पीछे चुपके से लगाया कैमरा; खुला खौफनाक राज |
    'मैंने सही मुद्दों पर स्टैंड लेकर अपना करियर खराब किया', स्वरा भास्कर ने कंटेंटे क्रिएटर्स पर साधा निशाना
    Advertisement