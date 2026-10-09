scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIT बॉम्बे कैंपस में गैस लीकेज से भड़की आग, 2 बच्चों समेत 5 घायल

मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस के हॉस्टल नंबर 6 में सिलेंडर पाइप से गैस लीकेज के बाद अचानक आग भड़क गई. इस हादसे में कुल पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement
X
यह घटना रात करीब 10 बजकर 25 मिनट पर हॉस्टल नंबर 6 में हुई. (Photo: ITG)
यह घटना रात करीब 10 बजकर 25 मिनट पर हॉस्टल नंबर 6 में हुई. (Photo: ITG)

मुंबई के पवई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे कैंपस के एक हॉस्टल में सिलेंडर पाइप से गैस लीक होने के बाद आग भड़क गई, जिसमें दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रात करीब 10 बजकर 25 मिनट पर हॉस्टल नंबर 6 में हुई.

घायलों को घाटकोपर में BMC के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक, बाद में उनमें से चार को चिंचपोकली में नगर निकाय के कस्तूरबा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'उसने मुझे धोखा दिया, उसे मैंने सजा दी', पत्नी की हत्या से पहले इंजीनियर पति ने बनाया वीडियो, 4 साल के बेटे के सामने मां का कत्ल

सम्बंधित ख़बरें

bhu campus bicycle theft
BHU में लंका पुलिस को मिली बड़ी सफलता!
IIT Bombay Sahil Wakode
IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोड़े सुसाइड केस में आया नया मोड़
Rao said the problems being seen are “all primarily because of the one size fits all approach in IITs”.
5 साल का करो BTech! IIT-B में खुदकुशी के बाद बोले पूर्व डायरेक्टर
हॉस्टल के गेट पर लगे पोस्टर ने खोले IIT बॉम्बे के राज! जानिए क्यों डायरेक्टर के इस्तीफे पर अड़े हैं छात्र?
डायरेक्टर के कार्यकाल में 4 खुदकुशी? इस्तीफे पर अड़े IIT-B के छात्र
Fact Check
फैक्ट चेक: आईआईटी बॉम्बे की टॉपर ने साहिल सुसाइड मामले पर दिया सनसनीखेज बयान? ये तस्वीर फर्जी है और बयान मनगढ़ंत

वहीं, एक व्यक्ति अभी भी राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती है. इन पांचों की पहचान अंश अहिरवार (12), तहजीब आलम (9), ईश्वर सिंह (37), शिवकुमार सिंह (34) और अनिलकुमार यादव (23) के तौर पर हुई है. इस बीच, सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद पुलिस और बृहन्मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang, 9 October 2026: 9 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    IIT बॉम्बे कैंपस में गैस लीकेज से भड़की आग, 2 बच्चों समेत 5 घायल |
    Aaj ka Rashifal 9 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 9 October 2026: मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, करें ये एक उपाय |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 October 2026: कुंभ राशि वालों को आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शुभ रंग- आसमानी |
    Aaj Ka Makar Rashifal 9 October 2026: मकर राशि वाले आज धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय करें, जानिए अपना राशिफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 October 2026: धनु राशि वालों को आज नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, जरूरी टिप- आलस्य से बचें |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 October 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इस चीज का करें दान |
    Aaj Ka Tula Rashifal 9 October 2026: तुला राशि वाले आज आलस्य की वजह से कोई काम ना टलें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 9 October 2026: कन्या राशि वालों के लिए आ करियर में लाभ का योग है, इस रंग के पहनें कपड़े
    Advertisement