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झारखंड: रांची में प्रोटेस्ट के दौरान एक और छात्र बेहोश, अस्पताल ले जाया गया

झारखंड की राजधानी रांची में प्रोटेस्ट के दौरान शुक्रवार को एक और छात्र बेहोश हो गया. छात्र ब्रजकिशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले छात्र राहुल भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था.

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रांची में भर्ती परीक्षा विरोधी आंदोलन के 14वें दिन स्वास्थ्य संकट गहराया (Photo: ITG)
रांची में भर्ती परीक्षा विरोधी आंदोलन के 14वें दिन स्वास्थ्य संकट गहराया (Photo: ITG)

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ चल रहे भूख हड़ताल आंदोलन में शुक्रवार को स्थिति और गंभीर हो गई. भूख हड़ताल पर बैठे छह प्रदर्शनकारियों में से एक ब्रजकिशोर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. इससे पहले छात्र नेता राहुल क्रांति को भी एम्बुलेंस से रांची सदर अस्पताल भेजा गया था. यह आंदोलन शुक्रवार को अपने 14वें दिन में है.

अधिकारी के मुताबिक मंगलवार रात से भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पहले दिन में क्रांति ने बताया था कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से स्वास्थ्य जांच की मांग की थी, लेकिन सुबह साढ़े आठ बजे तक कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा था.

मंगलवार रात को दो महिलाओं समेत पांच प्रदर्शनकारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल में शामिल हुए थे. महतो पिछले छह दिनों से अनशन पर हैं. हाल ही में नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में 26 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को महतो से फोन पर बात की और उनसे कम से कम पानी पीने की अपील की. इसके बाद महतो ने पानी लेना शुरू कर दिया.

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यह भी पढ़ें: नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, AISA के मार्च के दौरान रांची में जमकर हंगामा

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ यह प्रदर्शन शुक्रवार को 14वें दिन में पहुंच गया.  प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही वे इस मामले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की समिति से कराने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में व्यापक सुधार की भी मांग उठाई है.

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