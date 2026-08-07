Bajaj का धमाका, लॉन्च की दो नई Pulsar, इतने रुपये है कीमत

बजाज ऑटो ने आखिरकार अपनी पल्सर एन (Pulsar N) रेंज को एक्सपैंड कर दिया है. इसके तहत कंपनी ने दो नई बाइक्स- पल्सर एन160 एस (Pulsar N160 S) और पल्सर एन160 एसएस (Pulsar N160 SS) को लॉन्च किया है. ये दोनों ही बाइक्स मौजूदा पल्सर एन160 से ऊपर आएंगी.

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इन दोनों बाइक्स के साथ एन160 भी सेल पर रहेगी. बजाज पल्सर को 25 साल पूरे हो गए हैं, जिस मौके पर कंपनी ने नई मोटरसाइकिलों को लॉन्च किया है. दोनों नई बाइक्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 4 वॉल्व इंजन, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, राइड मोड्स और कई दूसरे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए हैं. आइए जानते हैं इस बाइक की खास बातें.

कीमत, इंजन और पावर

Pulsar N160 S को कंपनी ने 1,33,511 रुपये एक्स शोरूम और Pulsar N160 SS को कंपनी ने 1,42,585 रुपये एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है. दोनों ही बाइक्स में 164.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर, 4 वॉल्व एसओएचसी इंजन मिलता है, जो ऑयल कूलिंग और इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी के साथ आता है.

ये इंजन 18.5 पीएस की पावर और 14.4 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन मौजूदा एन160 में मिलने वाले 2 वॉल्व इंजन से 2.5 पीएस ज्यादा पावर जनरेट करता है. बजाज की मानें, तो नई बाइक सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

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फीचर्स की है भरमार

परफॉर्मेंस बेहतर होने के बाद भी इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है. एक बड़ा मैकेनिकल अपग्रेड इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल का है. बाइक में रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड के चार मोड्स मिलते हैं. इन मोड्स में थ्रॉटल का रिस्पॉन्स अलग-अलग होता है.

बाइक के टॉप वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है. बजाज ने इन मोटरसाइकिलों के साथ क्रॉल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जो ट्रैफिक में धीमी रफ्तार पर बाइक को बिना बार-बार क्लच दबाए चलने में मदद करती है.

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दोनों बाइक्स में फीचर अलग-अलग दिए गए हैं. पल्सर एन160 एस में एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑफर करता है. वहीं फ्लैगशिप पल्सर एन160 एसएस में 5 इंच की टीएफटी स्क्रीन मिलती है, जो गूगल मैप्स मिररिंग फीचर के साथ आती है.

बाइक के टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ प्लस वाईफाई कनेक्टिविटी का विकल्प मिलता है. अन्य फीचर्स की बात करें, तो पल्सर एन160 एसएस में एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लिवर, कलर्ड एलॉय वील और रिवाइज्ड ग्राफिक्स मिलते हैं. दोनों ही बाइक्स में ट्यूबलर फ्रेम, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, 165 एमएम की ग्राउंड क्लियरेंस और 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है.

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