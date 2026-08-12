scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

31 हजार लोगों को भेजी APK फाइल, 5600 मोबाइल हो गए हैक... 125 करोड़ की ठगी का नेटवर्क बेनकाब

वॉट्सएप पर बैंक या सरकारी स्कीम के नाम से APK फाइल आई, एक क्लिक किया और मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला गया. सूरत पुलिस ने ऐसे ही एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक, 336 फर्जी APK फाइलों की जांच में 31,174 मोबाइल डिवाइस तक इनकी पहुंच और 1,06,643 डेबिट ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 125.39 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. इस नेटवर्क से जुड़े चार आरोपियों को पटना के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

WhatsApp पर एक मैसेज आता है. साथ में एक APK फाइल. नाम देखकर भरोसा हो जाता है कि आरटीओ चालान या फिर कोई सरकारी स्कीम... लगता है बैंक या सरकार की तरफ से आया होगा. फाइल डाउनलोड की, इंस्टॉल किया और बस... मोबाइल का दरवाजा साइबर ठगों के लिए खुल गया.

सूरत पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़ी 336 APK फाइलों की जांच में 31 हजार से ज्यादा मोबाइल डिवाइस तक इनकी पहुंच का पता चला है. करीब 1.06 लाख बैंक ट्रांजेक्शन और 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी का डेटा सामने आया है. मामले में चार आरोपियों को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है.

मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने सूरत साइबर क्राइम सेल में शिकायत की. उसके WhatsApp पर एक एपीके फाइल भेजी गई थी. उसे बताया गया कि ये बैंक की एप है. शख्स ने फाइल डाउनलोड कर ली. इसके बाद उसके मोबाइल तक आरोपियों की पहुंच बन गई और उसके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए गए.

सम्बंधित ख़बरें

Scammers can perpetrate digital arrest scams successfully by conducting thorough research on their potential targets.
150 साइबर ठग पकड़े गए, फिर 9 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
North Korean hacking group builds AI tools (Photo: Representational)
हैकर्स बना रहे नया प्लान? क्या साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया
सोशल मीडिया पर 'रेंट बॉयफ्रेंड' के नाम पर ठगी, पुलिस कमिश्नर की चेतावनी
WhatsApp dangerous file
WhatsApp पर आया इनकम टैक्स नोटिस? साइबर ठगों की नई चाल
ATM के आसपास घूम रहा था आरोपी.(Photo: Uday Gupta/ITG)
8 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश, चंदौली में पकड़ा गया साइबर फ्रॉड
Advertisement

Surat Cyber Network Busted Fake APK Files Hacked 31000 Mobiles Rs 125 Crore Fraud

पीड़ित ने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत की. इसके बाद सूरत पुलिस ने APK की तकनीकी जांच शुरू की. और यहीं से एक ऐसी कहानी खुली, जो एक फोन और 5 लाख रुपये की ठगी से कहीं ज्यादा बड़ी निकली. पुलिस की जांच में पता चला कि गैंग सिर्फ एक तरह की APK नहीं बनाता था. जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फर्जी एप्लीकेशन तैयार की जाती थीं.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क

अलग-अलग बैंकों के नाम से फाइल... कहीं RTO चालान का नाम इस्तेमाल किया गया तो कहीं कस्टमर सपोर्ट, अस्पताल या सरकारी योजना का. एप का लोगो और आइकन भी इस तरह तैयार किया जाता था कि पहली नजर में वो असली एप जैसा ही लगे. लोगों को WhatsApp और Telegram के जरिए APK भेजी जाती थी. जैसे ही कोई इसे इंस्टॉल करता, ठग उसके मोबाइल तक पहुंच बनाने की कोशिश करते थे.

इसके बाद SMS, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग और फोटो जैसी जानकारियों तक पहुंच हासिल की जाती थी. बैंकिंग जानकारी हाथ लगते ही खाते से पैसा निकालकर म्यूल अकाउंट और म्यूल क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर किया जाता था. फिर रकम को कैश के जरिए आगे पहुंचाया जाता था.

Advertisement

सूरत पुलिस की जांच सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची. वहां से पुलिस ने 18 साल के APK डेवलपर रोहित को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, रोहित अलग-अलग साइबर अपराधियों की मांग के हिसाब से APK तैयार करता था. उसे बताया जाता था कि किस बैंक की फर्जी एप चाहिए या RTO चालान के नाम पर एप चाहिए. और उसी हिसाब से वह फाइल तैयार करता था.

पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की तो 100 से ज्यादा APK फाइलों का डेटा मिला. इनसे करीब 64-65 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड से जुड़े आंकड़े सामने आए. लेकिन रोहित अकेला नहीं था. उसकी पूछताछ और डिजिटल डेटा के जरिए पुलिस जामताड़ा के उस नेटवर्क तक पहुंची, जो इन APK फाइलों को साइबर ठगों तक पहुंचा रहा था.

Surat Cyber Network Busted Fake APK Files Hacked 31000 Mobiles Rs 125 Crore Fraud

जामताड़ा से देवघर और फिर पटना

पुलिस ने नेटवर्क की मुख्य कड़ी जहुरुल अंसारी उर्फ चांद को ट्रैक करना शुरू किया. पुलिस को पता चला कि चांद ट्रेन से सफर कर रहा है. इसके बाद तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस टीम ने उसका पीछा किया. जामताड़ा से देवघर और फिर पटना तक करीब 2,500 किलोमीटर का ऑपरेशन चला. आखिरकार पटना के एक होटल में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: MGL के नाम पर फर्जी APK से 63 करोड़ की साइबर ठगी, झारखंड से पकड़ा गया 26 साल का स्टूडेंट

इनमें 35 साल का जहुरुल अंसारी उर्फ चांद, 19 साल का राजन कुमार, 19 साल का आदित्यराज उर्फ अमन और 28 साल का समीर उर्फ शक्तिमान शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, चांद APK फाइल खरीदता था और फिर जामताड़ा के साइबर अपराधियों को बेचता था. जांच में करीब 1,248 APK फाइलों की खरीद-फरोख्त से उसके कनेक्शन का पता चला है.

राजन APK बनाने में मदद करता था. आदित्यराज APK की एडिटिंग और डिजाइन बदलने का काम करता था. वहीं समीर तकनीकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता था.

336 APK ने खोला 125 करोड़ का राज

अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े आंकड़े पर... पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से जुड़े डेटा में कुल 336 APK फाइलें मिलीं. इनकी तकनीकी जांच की गई तो पता चला कि इन्हें 31,174 मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल किया गया था. इनमें से 5,613 मोबाइल का एक्सेस हासिल किए जाने की जानकारी मिली. इसके बाद सामने आए 1,06,643 डेबिट ट्रांजेक्शन... इन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 125.39 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का डेटा सामने आया है. यानी जिस खेल की शुरुआत एक फर्जी APK से हुई, उसका हिसाब करोड़ों रुपये तक पहुंच गया.

Advertisement

इन APK में सबसे ज्यादा इस्तेमाल RTO चालान के नाम का किया गया. पुलिस के मुताबिक, चांद से जुड़ी 59 RTO Challan APK करीब 11,056 डिवाइस में इंस्टॉल हुईं और उनसे जुड़े ट्रांजेक्शन की रकम करीब 42.31 करोड़ रुपये थी.

सूरत पुलिस ने लोगों को साफ चेतावनी दी है कि WhatsApp या SMS पर बैंक, सरकारी योजना, RTO चालान, KYC या कस्टमर सपोर्ट के नाम से कोई APK आए तो उसे डाउनलोड मत कीजिए. मोबाइल एप सिर्फ आधिकारिक Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पूर्ण सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है? जानें भाग्य चक्र में |
    दर्द-ए-दिल सुनाने के बाद 16 साल छोटी एक्ट्रेस संग नाचे पवन सिंह, लगाए ठुमके, Video |
    गोरखपुर शिवकुमार तिवारी हत्याकांड में एक्शन: 8 आरोपी गिरफ्तार, NSA लगाने की तैयारी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर |
    12 और 36 महीने का वेटिंग, 25% मिनिमम बैलेंस... जान लें PF निकालने का A to Z नियम |
    Bihar में किसान के बेटे ने शादी में दिखाया देसी अंदाज, 24 ट्रैक्टरों के साथ पहुंची अनोखी बारात! |
    जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गरमाई सियासत, देखें पंजाब आजतक |
    'CBI जांच से क्यों भाग रही हेमंत सोरेन सरकार?', JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में बाबूलाल मरांडी का हमला |
    मां तो मां होती है...  जिस बेटे ने सड़क पर पीटा, चांटे मारे फिर उसी को बचाने थाने पहुंच बोली- कार्रवाई मत करना |
    Trump Warning: 'मैं ईरान का बैंकर... उसके पास पैसे नहीं', ट्रंप ने फिर दी वार्निंग, कच्चे तेल में उथल-पुथल |
    कोलंबिया भूकंप- 24 घंटे में 30 आफ्टरशॉक, 60 लाख लोगों ने महसूस किए झटके, तबाही की तस्वीरें
    Advertisement