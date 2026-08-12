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Trump Warning: 'मैं ईरान का बैंकर... उसके पास पैसे नहीं', ट्रंप ने फिर दी वार्निंग, कच्चे तेल में उथल-पुथल

Donald Trump Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उसके साथ बातचीत आसान नहीं है, Iran Economy संकट में है और अब मैं ईरान का बैंकर हूं.

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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी. (Photo: File/ITG)
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी. (Photo: File/ITG)

मिडिल ईस्ट में सबकुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, जैसे ही अमेरिका-ईरान के बीच शांति की उम्मीद जागती है, तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दुनिया में हलचल मच जाती है. अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसने कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उथल-पुथल मचा दी है. 

ट्रंप ने ईरान की ओर से शांति वार्ता में शामिल होने वालों को बड़ा चालाक बताया है और संघर्ष के निपटने के लिए दो विकल्प पेश किए हैं. इसके बाद ब्रेंट क्रूड का दाम अंरराष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर लंबी छलांग लगाकर 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. तेल में उछाल दुनिया में महंगाई का जोखिम बढ़ाने वाला है. 

Trump ने खुद को बताया ईरान का बैंकर  
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन इंटरव्यू में रियल अमेरिकाज वॉयस से बात की और कहा कि ईरान से बातचीत करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसकी ओर से बातचीत में शामिल लोग बड़े चालाक हैं और गलत हथकंडे अपना रहे हैं. उन्होंने Iran Economy को लेकर कहा कि, 'आर्थिक रूप से उनकी हालत बहुत खराब है और इकोनॉमी मुश्किल में है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की जब्त संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे कर्ज नहीं ले सकते, उनके पास जो भी पैसा था, उस पर हमारा नियंत्रण है, जो बहुत ज्यादा है, मैं उनका बैंकर हूं.'  

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ईरान के साथ संघर्ष के निपटने के लिए अब ट्रंप ने वार्निंग के साथ दो विकल्प पेश किए हैं. इसमें पहला ऑप्शन बताते हुए ट्रंप ने कहा कि जो चल रहा है वहीं होता रहे, यानी अमेरिका मौजूदा रणनीति को जारी रख सकता है और ईरान को लगातार आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए देख सकता है. वहीं उन्होंने दूसरा विकल्प बताते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर और भी बड़ा सैन्य हमला कर सकता है. 

पाकिस्तान का दावा फिर फेल
US-Iran War के दौरान अब तक शांति वार्त की जितनी कोशिशें हुई हैं, उनमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में नजर आया है, लेकिन उनकी ये मध्यस्थता काम नहीं आई. इस बार भी उसका दावा फेल नजर आ रहा है. दरअसल, ट्रंप का ईरान को वार्निंग देने वाले ये बयान ऐसे समय में आया है, जबकि पाकिस्तान ने मंगलवार को ही कहा कि अमेरिका और ईरान किसी न किसी तरह के समझौते के करीब पहुंच रहे हैं.

कच्चा तेल झटके में $90 के करीब
Donald Trump की ईरान को दी गई इस बड़ी चेतावनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल मचा दी है. खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस 89.70 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया, तो वहीं WTI Crude Oil का दाम भी उछलकर 84 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. मर्बन क्रूड की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है. 

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