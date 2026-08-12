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गोरखपुर शिवकुमार तिवारी हत्याकांड में एक्शन: 8 आरोपी गिरफ्तार, NSA लगाने की तैयारी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

गोरखपुर में पुरानी रंजिश के चलते बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की बर्बरता से हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल चौधरी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. लापरवाही बरतने पर सिकरीगंज थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है और आरोपियों पर NSA लगाया जा रहा है.

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गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन (Photo- Screengrab)
गोरखपुर ठेकेदार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 8 अगस्त 2026 को पुरानी हत्या का बदला लेने के लिए बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की तलवार और सब्बल से हमला करके हत्या कर दी गई. वर्ष 2024 में हुई आदेश चौधरी की हत्या की रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया. ब्रह्मभोज में कतार में बैठे शिवकुमार पर पहले सब्बल से हमला हुआ, फिर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ऑटो रुकवाकर तलवार से कई वार किए गए.  फिलहाल, सिकरीगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

ब्रह्मभोज के दौरान हुआ पहला हमला

गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव में छेदी चौधरी की मृत्यु के बाद ब्रह्मभोज का आयोजन था. इसमें शामिल होने पहुंचे बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार तिवारी जब कतार में बैठे थे, तभी पीछे से आरोपियों ने उन पर सब्बल से हमला कर दिया. इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाने लगा.

रास्ते में ऑटो रुकवाकर तलवार से ताबड़तोड़ वार

अस्पताल ले जाते समय आरोप है कि राहुल चौधरी ने रास्ते में ऑटो रुकवाया और शिवकुमार को नीचे उतारकर उन पर तलवार से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल चौधरी तलवार से हमला करता दिख रहा है. दावा किया गया है कि उसने करीब 22 बार वार किए.

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2024 की रंजिश में दिया गया वारदात को अंजाम

पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश है. वर्ष 2024 में आदेश चौधरी की हत्या हुई थी, जिसमें शिवकुमार तिवारी को आरोपी बनाया गया था. उसी हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी राहुल चौधरी, आशुतोष, बिंद निवास और भानु चौधरी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

थानाध्यक्ष पर गाज, गांव में पुलिस बल तैनात

मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने सिकरीगंज थानाध्यक्ष अंजुल चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जा रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए अहिरौली खुर्द गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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