मां तो मां होती है...  जिस बेटे ने सड़क पर पीटा, चांटे मारे फिर उसी को बचाने थाने पहुंच बोली- कार्रवाई मत करना

मां तो मां होती है...बेटा कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी गलत कर दे, मां के दिल में उसके लिए ममता कम नहीं होती. जबलपुर में सामने आई एक घटना इस बात को फिर से सच करती नजर आई. आरोप है कि 75 साल की एक बुजुर्ग मां को उसके बेटे ने बीच सड़क पर पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की. मां बचने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बेटा उन्हें जमीन पर घसीटता रहा.

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घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तक पहुंचा. पुलिस भी बुजुर्ग मां की मदद के लिए पहुंची. बेटे के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हुई. लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पुलिस भी हैरान रह गई. जिस बेटे पर मां के साथ मारपीट करने का आरोप था, उसी बेटे के खिलाफ कार्रवाई से मां ने साफ इनकार कर दिया. मां ने पुलिस से कहा- बेटे से मेरा विवाद जरूर होता है, वह शराब भी पीता है, लेकिन वह मेरी देखभाल भी करता है. मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती.

घटना जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के महर्षि वाल्मीकि वार्ड स्थित अशोक विहार कॉलोनी की है. सुबह करीब 9 बजे 75 वर्षीय मित्रा विश्वकर्मा अपने घर से निकलकर पड़ोस की ओर जा रही थीं. सीसीटीवी फुटेज में इसके करीब एक मिनट बाद बुजुर्ग महिला वापस अपने घर की तरफ भागती नजर आती हैं. उनके पीछे उनका बेटा भी तेजी से आता दिखाई देता है. आरोप है कि बेटे ने सड़क पर ही मां को पकड़ लिया. उसने बुजुर्ग महिला के बाल पकड़े और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए मारपीट की. एक तरफ 75 साल की उम्र में खुद को बचाने की कोशिश करती मां थी, दूसरी तरफ उसका अपना बेटा.

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सड़क पर मां की पिटाई, आसपास के लोग बने रहे मूकदर्शक

घटना के दौरान सड़क से लोग गुजरते रहे. बुजुर्ग महिला के साथ कथित मारपीट होती रही और यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता रहा. बाद में पड़ोसियों के जरिए वीडियो सामने आया और वायरल हो गया. वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस टीम बुजुर्ग महिला के घर पहुंची. लेकिन तब तक आरोपी बेटा वहां से फरार हो चुका था. पुलिस महिला को अपने साथ थाने ले गई, ताकि उनकी शिकायत दर्ज की जा सके और मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

पुलिस बोली- बेटे पर कार्रवाई होगी, मां ने कहा- नहीं

थाने में जब पुलिस ने बुजुर्ग महिला से घटना के बारे में जानकारी ली और कार्रवाई की बात कही, तो मां ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करने से इनकार कर दिया. महिला ने पुलिस को बताया कि उसके और बेटे के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती है. लेकिन उन्होंने बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से साफ मना कर दिया. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा शराब जरूर पीता है, लेकिन जब वह बीमार होती है तो उसकी देखभाल भी वही करता है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाता है और इलाज कराता है. यानी बेटे की शिकायत भी थी और उसी बेटे के लिए मां के दिल में ममता भी.

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'पड़ोसी मां-बेटे का विवाद बढ़ा रहे हैं'

बुजुर्ग महिला ने पुलिस के सामने यह भी आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग नहीं चाहते कि वह अपने घर में रहे. महिला के मुताबिक ऐसे लोग ही मां-बेटे के बीच होने वाले विवाद को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने पुलिस से कहा कि वह अपने बेटे के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहतीं. एक तरफ पुलिस के सामने वायरल वीडियो था, दूसरी तरफ मां का बयान. और मां का फैसला बिल्कुल साफ था. बेटा गलत हो सकता है, लेकिन मां उसे जेल जाते नहीं देखना चाहती. महिला के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को बुलाया. पुलिस ने उसे समझाइश दी और बुजुर्ग मां के साथ दोबारा किसी तरह का विवाद या मारपीट नहीं करने की हिदायत दी.

इसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी मां अपने बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती. लेकिन इसके साथ ही बुजुर्ग महिला की सुरक्षा भी पुलिस की पहली जिम्मेदारी है. इसी वजह से फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई के बजाय बेटे को समझाने का रास्ता अपनाया. एएसपी आयुष झकाड़ के मुताबिक पुलिस ने आरोपी बेटे को बुलाकर समझा दिया है. पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए बेटे को समझाया गया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को समझाइश देकर छोड़ दिया है.

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