scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 घंटे में मुंबई से कोटा कैसे पहुंचे टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले?

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के मामले में राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में से एक नाबालिग है. पुलिस ने पल्सर बाइक जब्त की है जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था.

Advertisement
X
मुंबई से कोटा की दूरी लगभग 927 किलोमीटर है (Photo: ITG)
मुंबई से कोटा की दूरी लगभग 927 किलोमीटर है (Photo: ITG)

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. वारदात को अंजाम दने वाले आरोपियों को राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार किया गया है. कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में AGTF राजस्थान और कोटा शहर की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपी दिल्ली पहुंचने के बाद हरियाणा में छिपने की फिराक में थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.   

गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग है. दूसरे आरोपी का नाम रितिक कुमार उर्फ रोशन है, जो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है. वहीं, तीसरा आरोपी भी सोनीपत का निवासी है, जिसकी पहचान रेहान के रूप में हुई है. 

आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया गया है. मुंबई से कोटा की दूरी लगभग 927 किलोमीटर है. सड़क मार्ग से यह सफर तय करने में लगभग 15 घंटे 22 मिनट लगते हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्सके समन्वय से पूरी योजना बनाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया. कोटा में ट्रेन से आरोपियों को पकड़ा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Tiger Shroff Networth
फिल्मों से ही नहीं... टाइगर श्रॉफ की यहां से भी मोटी कमाई, जानें नेटवर्थ
Tiger Shroff firing incident
मुंबई पुलिस कैसे देती है सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन को सुरक्षा?
Tiger shroff shooting
टाइगर फायरिंग केस: बिहार और हरियाणा के हैं शूटर्स, सामने आए तीनों के नाम
Tiger Shroff bishnoi gang plan decoded
'सबका नंबर आएगा’, बिश्नोई गैंग की 'स्क्रिप्ट' से बॉलीवुड में फैली दहशत
टाइगर पर हमले के बाद सलमान ने लिया ये बड़ा फैसला

कैसे हुई गिरफ्तारी
दरअसल, पुलिस को वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी. पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है. जांच एजेसियों ने आरोपियों के भागने के पूरे रास्ते और उनके गतिविधियों की पूरी पड़ताल की. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: LIVE: टाइगर श्रॉफ पर हमले में 5 संदिग्ध पकड़े गए, 3 राजस्थान के कोटा से, एक महाराष्ट्र-गुजरात बॉर्डर से

ऐसे भागे आरोपी
रविवार तकरीबन 7 बजे अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे. पुष्पा पार्क से अंधेरी स्टेशन की दूरी करीब 9.8 किलोमीटर है. यह दूरी तय करने में उन्हें लगभग 20-30 मिनट लगे होंगे. अंधेरी में आरोपियों ने लोकल ट्रेन पकड़ी होगी क्योंकि वे पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से फरार हुए थे. अंधेरी पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है. 

आरोपी लोकल ट्रेन से वसई स्टेशन गए होंगे, जहां से उन्होंने पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ी. ट्रेन संख्या 12939 रात करीब 10:09 बजे वसई स्टेशन पहुंची. आरोपी इसी ट्रेन में सवार भागे थे. उनकी प्लानिंग थी कि वे दिल्ली होते हुए हरियाणा जाए. 

हरियाणा भागने का था प्लान
ट्रेन के कोटा पहुंचने पर ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपियों का इरादा दिल्ली पहुंचकर हरियाणा में छिपने का था, लेकिन उनकी फरारी की कोशिश नाकाम हो गई. अब पुलिस उनसे पूछताछ कर फायरिंग के पीछे की वजह और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अन्नामलाई का बड़ा ऐलान, जल्द बनाएंगे अपनी पार्टी |
    अमेरिका में कंट्रोल, मुंबई में फायरिंग... टाइगर श्रॉफ गोली कांड में बिश्नोई गैंग का नाम |
    शेफाली वर्मा ने काटा गदर! स्मृति मंधाना को पछाड़ बनीं नंबर-1, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो पहले कभी नहीं बना? |
    सुबह 3 बजे होती है दिन की शुरुआत, हफ्ते में 6 दिन करना होता है काम, CEO ने खारिज किया सिलिकॉन वैली का 996 कल्चर |
    Ladakh Thiksey Monastery Festival: 11,800 फीट की ऊंचाई पर बने लद्दाख के इस मठ में मनेगा खास त्योहार, तस्वीरें देख पूछेंगे दोस्त- कहां है ये जगह! |
    अस्पताल से आज डिस्चार्ज होंगे लालकृष्ण आडवाणी, चेस्ट इंफेक्शन के बाद हुए थे भर्ती |
    बिश्नोई गैंग की धमकी से क्या सलमान खान ने छोड़ा बिग बॉस? |
    छोटी उम्र, बड़ी आस्था! 16 साल के लक्ष्य ने हाथ में जलाई माता की ज्योत, 9 दिन तक करेंगे आराधना- VIDEO |
    Maa Siddhidatri Vrat Katha: महानवमी पर जरूर पढ़ें मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा, भगवान शिव से जुड़ा है खास रहस्य |
    Tiger Shroff Firing: 2.5 साल पहले खरीदी थी गाड़ी... कैसी है वो कार जिसमें बैठे टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग
    Advertisement