Amitabh Bachchan Sunday darshan: धमकियों से बेखौफ 'शहंशाह', जलसा के बाहर फैंस का किया अभिवादन, अभिषेक दिखे साथ

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की तीसरी धमकी मिलने के बावजूद उन्होंने अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया. रविवार को 'जलसा' के बाहर भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की सख्त मौजूदगी के बीच बिग बी ने फैंस का अभिवादन किया.

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गुरुवार सुबह ईमेल के जरिए घर को उड़ाने की धमकी मिलने और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके घर के बाहर हमले की साजिश रच रहे दो शार्पशूटरों को पकड़े जाने जैसी गंभीर खबरों के बीच भी 'बिग बी' अपनी वर्षों पुरानी परंपरा पर कायम रहे.

प्रिंटेड जैकेट और टोपी में नजर आए 'बिग बी'

भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए इस 'संडे दर्शन' के दौरान अमिताभ बच्चन हमेशा की तरह बेहद शांत और सहज दिखाई दिए. उन्होंने सफेद कुर्ते के साथ नारंगी, नीले और सफेद रंग के प्रिंट वाली आकर्षक जैकेट पहन रखी थी, जिसके साथ सिर पर मैचिंग टोपी भी थी. प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर (नमस्ते) अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया.

इसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद भीड़ का शुक्रिया अदा किया. अमिताभ ने न केवल पास खड़े लोगों की तरफ देखा, बल्कि दूर खड़े फैंस की ओर भी हाथ हिलाकर अपना प्यार जताया. इस खास पल को कैद करने के लिए 'जलसा' के बाहर जुटी भारी भीड़ अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाती नजर आई.

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मिली थी तीसरी धमकी

रिपोर्ट्स और मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी भरा यह ईमेल गुरुवार सुबह, यानी 12 नवंबर को प्राप्त हुआ था. इस धमकी भरे ईमेल में 27 नवंबर और 31 दिसंबर समेत कई खास तारीखों का जिक्र किया गया है.

गौरतलब है कि बीते एक महीने के भीतर यह तीसरी बार है जब अमिताभ बच्चन के आवास को इस तरह की धमकी का निशाना बनाया गया है. इससे पहले 6 नवंबर को भी 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल मिला था. वहीं, इससे भी पहले 23 अक्टूबर को मुंबई की मेयर रितु तावड़े को भेजे गए एक ईमेल में भी बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.

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