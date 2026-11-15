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Bank Holiday: कल सोमवार, फिर क्‍यों बंद रहने वाले हैं बैंक? जानिए वजह

16 नवंबर यानी कल सोमवार को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांकि, ये अवकाश सभी राज्‍यों में नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ही राज्‍यों में होगा. बैंक बंद रहने के दौरान आप ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

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सोमवार को बंद रहेंगे बैंक. (Photo: ITG)
सोमवार को बंद रहेंगे बैंक. (Photo: ITG)

16 नवंबर, सोमवार को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. बैंक की ये छुट्टी सभी राज्‍यों में नहीं रहने वाली है, बल्कि कुछ राज्‍यों में ही आवकाश रहेगा. SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक की शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा. आरबीआई ने अपने अपने हॉलिडे लिस्‍ट में इसे अपडेट किया है. 

ऐसे में अगर आपका कोई भी काम बैंक ब्रांच संबंधी हो तो एक बार चेक करके ही जाना चाहिए, वरना आपको वापस बिना काम हुए ही आना पड़ सकता है. हालांकि, अवकाश रहने के बावजूद भी ATM, ऑनलाइन सर्विसेज, नेट बैंकिंग और एसएमएस जैसी सर्विसेज चालू रहेंगी. सिर्फ ब्रांच संबंधी काम नहीं होंगे, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन कामों को पूरा कर सकते हैं.  

आरबीआई ने क्‍यों दी छुट्टी? 
दरअसल, बैंकों का यह अवकाश बिहार और झारखंड राज्‍य में रहने वाला है. छठ पूजा के अवसर पर RBI ने इन राज्यों के लिए बैंक अवकाश घोषित किया है. हालांकि देश के बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 16 नवंबर को बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे. इस दौरान सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों की शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. 

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छठ पूजा का विशेष महत्‍व
यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती कठिन उपवास रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. छठ पूजा के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसके अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है. बिहार और झारखंड में इस त्योहार का विशेष महत्व है. इसी वजह से इन राज्यों में बैंक शाखाओं के लिए छुट्टी घोषित की गई है.

बैंक बंद होने पर भी जारी रहेंगी ये सुविधाएं

  • Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप से आप यूपीआई भुगतान कर सकेंगे. 
  • बैंक के मोबाइल ऐप से बैलेंस चेक करने और पैसे ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी. 
  • ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और दूसरी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा. 
  • एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. हालांकि, कैश की उपलब्धता स्थानीय स्थिति पर निर्भर करेगी. 

नवंबर में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
RBI के नवंबर 2026 के कैलेंडर के मुताबिक, 16 नवंबर के बाद भी अलग-अलग राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे. 

  • 20 नवंबर को इगास-बग्वाल पर उत्तराखंड में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 23 नवंबर को सेंग कुट स्नेम पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बैंकों का अवकाश रहेगा. 
  • 27 नवंबर को कनकदास जयंती के मौके पर कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे. 

इसके अलावा 22 और 29 नवंबर को रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण भी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. 

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