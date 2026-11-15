पोस्ट ऑफिस में जमा कराते रहे पैसे, खाते से उड़ गए लाखों! दिवंगत दंपती के 7.13 लाख भी निकाले

कानपुर के घाटमपुर में डाकघर की बचत योजनाओं के नाम पर लोगों की जमा पूंजी में करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. ग्रामीण सालों तक पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग योजनाओं में पैसा जमा कराते रहे, लेकिन जब रकम निकालने या पॉलिसी मैच्योर होने का समय आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. खाताधारकों को पता चला कि उनके खाते में जमा रकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. कुछ लोगों के नाम पर तो डाकघर में खाता तक नहीं खोला गया था.

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मामले में अब तक 25 से अधिक लोगों की आधिकारिक शिकायतें सामने आने की जानकारी है. आशंका जताई जा रही है कि इस कथित घोटाले की चपेट में अभी और भी खाताधारक हो सकते हैं. पुलिस ने घाटमपुर उपडाकघर के डाक सहायक शिवम सचान और तत्कालीन कार्यवाहक उपडाकपाल राकेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है.

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दोनों पर डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं में लोगों से जमा कराई गई रकम का गबन करने का आरोप है. विभागीय जांच में उनकी भूमिका सामने आने के बाद शनिवार को घाटमपुर थाने में दो एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. रविवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

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सालों तक जमा कराते रहे बचत, मैच्योरिटी पर खुली हेराफेरी की पोल

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण लंबे समय से डाकघर की अलग-अलग योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई जमा करा रहे थे. उन्हें भरोसा था कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर ब्याज समेत उनकी रकम वापस मिल जाएगी. लेकिन जब कुछ खाताधारकों ने मैच्योरिटी के बाद भुगतान के लिए संपर्क किया तो जमा राशि का रिकॉर्ड ही नहीं मिला.

कई लोगों को पता चला कि उनके नाम से डाकघर में खाता खोलने की प्रक्रिया तक पूरी नहीं की गई थी. यानी वे वर्षों तक पैसा जमा कराने का भरोसा करते रहे, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में उनकी बचत का कोई हिसाब मौजूद नहीं था. इसके बाद लोगों ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कीं.

जानकारी के मुताबिक, अब तक 25 से ज्यादा लोगों की आधिकारिक शिकायतें सामने आ चुकी हैं. इससे आशंका है कि यह गड़बड़ी केवल कुछ खातों तक सीमित नहीं है. पुलिस और डाक विभाग की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खाताधारकों से ली गई रकम वास्तव में विभागीय खातों में जमा कराई गई थी या बीच में ही उसका गबन कर लिया गया.

एक कर्मचारी की यूजर आईडी से निकली रकम, दूसरे ने किया सत्यापन

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डीसीपी साउथ दीपेन्द्र नाथ चौधरी ने रविवार को बताया कि घाटमपुर उपडाकघर में विभिन्न बचत योजनाओं के तहत लोगों की जमा पूंजी में करोड़ों रुपये की अनियमितता सामने आई है. विभागीय जांच के दौरान डाक सहायक शिवम सचान और तत्कालीन कार्यवाहक उपडाकपाल राकेश कुमार मिश्रा की भूमिका उजागर हुई.

जांच में पता चला कि खातों से रकम निकालने के लिए शिवम सचान की यूजर आईडी का इस्तेमाल किया गया था. वहीं, इन लेनदेन के सत्यापन के लिए राकेश कुमार मिश्रा की सुपरवाइजरी यूजर आईडी का उपयोग किया गया. आरोप है कि दोनों ने अपने पद और विभागीय अधिकारों का दुरुपयोग कर खातों से पैसे निकाले.

पुलिस के मुताबिक, इस तरीके से बचत खातों में जमा रकम को निकालने का खेल चल रहा था. विभागीय रिकॉर्ड में दोनों कर्मचारियों की यूजर आईडी से हुई गतिविधियों की जांच के बाद उनकी कथित संलिप्तता सामने आई. इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

दिवंगत दंपती के खाते से भी निकाले 7.13 लाख रुपये

इस मामले की जांच खाताधारक आकांक्षा चौरसिया की शिकायत के बाद शुरू हुई थी. उन्होंने अपने दिवंगत माता-पिता जितेंद्र कुमार चौरसिया और अर्चना चौरसिया के संयुक्त बचत खाते से उनकी मृत्यु के बाद रकम निकाले जाने की शिकायत की थी. शिकायत मिलने के बाद विभागीय स्तर पर खाते और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले गए.

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जांच में सामने आया कि 23 जनवरी 2025 को इस संयुक्त खाते से 4 लाख 15 हजार रुपये निकाले गए थे. इसके बाद 28 मई 2025 को भी 2 लाख 98 हजार रुपये की निकासी की गई. इस तरह दोनों लेनदेन के जरिए कुल 7 लाख 13 हजार रुपये खाते से निकाल लिए गए.

रिकॉर्ड की पड़ताल में इन निकासियों के लिए डाक सहायक शिवम सचान और राकेश कुमार मिश्रा की यूजर आईडी का इस्तेमाल सामने आया. शिकायतकर्ता ने अपने दिवंगत माता-पिता के खाते से हुई इन निकासियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया.

विभागीय जांच में दोषी मिलने पर दोनों कर्मचारी हुए थे सस्पेंड

डाक विभाग की आंतरिक जांच में दोनों कर्मचारियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार ने घाटमपुर थाने में लिखित शिकायत देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने शनिवार को शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

डीसीपी साउथ दीपेन्द्र नाथ चौधरी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने गबन में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. रविवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया.

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फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने खाताधारकों की जमा पूंजी प्रभावित हुई है और कुल कितनी रकम का गबन किया गया है. साथ ही आशंका के आधार पर अन्य संभावित पीड़ितों की शिकायतों और डाकघर के रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है.

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