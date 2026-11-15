हलाल मीट न बेचने पर लंदन के सिख रेस्टोरेंट मालिक को मिलीं धमकियां, उग्र प्रदर्शन

लंदन में शुक्रवार रात एक भारतीय रेस्टोरेंट के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुट गए. प्रदर्शनकारी रेस्टोरेंट बंद करने की मांग कर रहे थे. यह विवाद रेस्टोरेंट के सिख मालिक द्वारा हलाल खाना बेचने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ है. यह जानकारी डेली मेल की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है.

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हैमरसमिथ स्थित इस रेस्टोरेंट का नाम सिंह्स डाइनिंग है, जिसे पहले रंगरेज के नाम से जाना जाता था. रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड पर लिखा है, 'Proudly non-halal'. रेस्टोरेंट के मालिक हरमन सिंह कपूर को हलाल मीट नहीं बेचने के फैसले और मुस्लिमों तथा गाजा संघर्ष से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है.

कपूर का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को सैकड़ों जान से मारने की धमकियां मिली हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट की फूड पॉलिसी को लेकर उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान किया गया और डराने-धमकाने के साथ हिंसा की धमकियां भी दी गईं.शुक्रवार रात हुए प्रदर्शन के दौरान मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारियों ने रेस्टोरेंट और प्रदर्शनकारियों के बीच सुरक्षा घेरा बनाया. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारे लगाते और फिलिस्तीनी झंडे लहराते नजर आए. भीड़ में ज्यादातर पुरुष शामिल थे.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति माइक्रोफोन के जरिए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करता दिखा. उसने रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग की, जिसके जवाब में भीड़ ने भी इसे बंद करने के नारे लगाए.रेस्टोरेंट के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे. बताया गया कि इन्हें अभिनेता जॉन क्लीज़ ने सुरक्षा के लिए भेजा था. जॉन क्लीज़ पहले भी रेस्टोरेंट के समर्थन में बोल चुके हैं. रेस्टोरेंट के मालिक की पत्नी खुशी ने एक वीडियो में जॉन क्लीज़ को समर्थन और सुरक्षा भेजने के लिए धन्यवाद दिया.

प्रदर्शन के दौरान खुशी ने रेस्टोरेंट की खिड़की पर एक बोर्ड भी लगाया, जिसमें जॉन क्लीज़ को धन्यवाद दिया गया था. बोर्ड पर लिखा था कि मेट पुलिस की ओर से सुरक्षा नहीं मिलने के कारण जॉन क्लीज़ रेस्टोरेंट की सुरक्षा का खर्च उठा रहे हैं.

धमकी दी जा रही है

हरमन सिंह कपूर को उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है. इनमें एक पोस्ट में उन्हें बेकन पकड़े हुए दिखाया गया था. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने रेस्टोरेंट के मीट काउंटर का वीडियो शेयर किया था, जिसमें पोर्क की बिक्री का जिक्र किया गया था. कपूर ने कई बार दावा किया है कि उन्हें 'इस्लामिस्ट्स' की ओर से धमकियां मिली हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मौकों पर लोगों ने रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर अंडे फेंके. कपूर का कहना है कि इस विवाद का उनके कारोबार पर आर्थिक असर पड़ा है और प्रदर्शनकारियों ने रेस्टोरेंट के बहिष्कार की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मेट पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिली.

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प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले मालिक गिरफ्तार

शुक्रवार को प्रदर्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले कपूर को पश्चिमी लंदन स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उनकी पत्नी को रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा. कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दी और पुलिस अधिकारियों के साथ अपना एक वीडियो भी शेयर किया. इसके बाद उन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया. उनकी गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर इस्लाम से जुड़े एक पोस्ट के मामले में होने की बात कही जा रही है. कपूर ने कहा कि वह कई दिनों से मेट पुलिस से अपने परिवार और कारोबार की सुरक्षा के लिए मदद मांग रहे थे.उन्होंने कहा कि इसके बावजूद शुक्रवार सुबह उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और वह पुलिस हिरासत में हैं. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका परिवार प्रदर्शन के दिन सुरक्षा को लेकर चिंता में है.

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