भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट झटके और भारत को 22 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हालांकि, मैच के बाद अर्शदीप की चर्चा उनकी गेंदबाजी के साथ-साथ एक खास बयान को लेकर भी हो रही है. उन्होंने अपनी मंगेतर समरीन कौर की जमकर तारीफ की और अपने प्रदर्शन का काफी क्रेडिट उन्हें दिया.

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अर्शदीप ने कहा कि समरीन बेहद सपोर्टिव हैं और उन्हें हमेशा सही माइंडसेट में रहने में मदद करती हैं. उन्होंने माना कि मैदान पर उनका प्रदर्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मैदान के बाहर उनकी जिंदगी कैसी चल रही है.

Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50 — BCCI (@BCCI) November 15, 2026

'मेरे सही माइंडसेट का क्रेडिट उन्हें जाता है'

मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिलने पर अर्शदीप से उनकी निजी जिंदगी, नई फ्रेंचाइजी (मुंबई इंड‍ियंस) और सगाई के बाद आए बदलावों को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा- भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं. मुझे एक बहुत अच्छी पार्टनर मिली हैं. वह मेरा काफी साथ देती हैं और हमेशा मुझे सही माइंडसेट में रहने में मदद करती हैं. इसलिए इसका काफी क्रेडिट उन्हें भी जाता है.

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उन्होंने आगे कहा, 'मैदान पर मैं कैसा प्रदर्शन करता हूं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि मैदान के बाहर मैं कैसा कर रहा हूं. यह सब काफी रोमांचक रहा है और मैं इसका आनंद ले रहा हूं.'

माउंट माउंगानुई के बीच पर की थी सगाई

अर्शदीप ने अपनी सगाई के खास पल का भी जिक्र किया. माउंट माउंगानुई के बीच पर समरीन के साथ सगाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेहतर नजारा नहीं मिल सकता था. उन्होंने बताया कि उस वक्त वह काफी तनाव में थे, लेकिन वहां का खूबसूरत नजारा उनके लिए मददगार साबित हुआ. अर्शदीप ने कहा कि यह पल उनके लिए बेहद खास रहा.

सिराज के साथ आखिरी विकेट के लिए जोड़े अहम रन

मैच में अर्शदीप ने गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी योगदान दिया. उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए 14 अहम रन जोड़े. भारत की पारी 209 रन पर सिमट गई थी और ये रन टीम को 200 के पार पहुंचाने में काम आए.

अर्शदीप ने बताया कि पारी खत्म होने के बाद सिराज ने उनसे कहा था कि ये रन काफी अहम साबित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों के दिमाग में यही बात थी कि किसी तरह टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर ले, ताकि गेंदबाजों के पास बचाव करने के लिए कुछ रन हों.

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मुझे बल्लेबाजी पसंद है, 11वें नंबर पर भी करता हूं इंजॉय

अपनी बल्लेबाजी को लेकर अर्शदीप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है. वह 11वें नंबर पर भी बल्लेबाजी करते हुए इसका आनंद लेते हैं.

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वह लगातार अपने लिए जगह बनाकर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं. हालांकि, टीम के कुछ लोग कहते हैं कि वह गेंद से डरते हैं, लेकिन अर्शदीप ने कहा कि वह गेंद का सामना करते हैं और जगह बनाकर शॉट लगाते हैं.

विकेट नहीं मिले, फिर भी नहीं छोड़ा अनुशासन

अपनी गेंदबाजी पर अर्शदीप ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार अनुशासन के साथ सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की. जब तुरंत विकेट नहीं मिल रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली और सही जगह पर गेंद डालते रहे. आखिरकार उन्हें इसका नतीजा मिला और भारत मुकाबला जीतने में सफल रहा.

भारत ने 3-1 से जीती वनडे सीरीज

माउंट माउंगानुई में खेले गए पांचवें वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में 209 रन बनाए. अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रनों की पारियां खेलीं. न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सैंटनर और जैकब डफी ने 3-3 विकेट लिए.

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210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर ऑलआउट हो गई. डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके.

भारत ने यह मुकाबला 22 रन से जीतकर पांच मैचों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान पर लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट गया. इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज भी 3-2 से जीती थी.

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