टाइगर श्रॉफ पर हमले के 3 संदिग्ध आरोपी राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार

टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी को कोटा में गिरफ्तार कर लिया गया है. रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से आरोपियों को पकड़ा गया. हालांकि कोटा शहर की पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की. 16 घंटों के अंदर-अंदर पुलिस ने तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है.

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टाइगर श्राफ हमले के मामले में कुल तीन लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है. उन्हें कोटा रेलवे कॉलोनी से पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि तीनों मुंबई से ट्रेन पकड़कर निकले थे. पुणे मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में उनकी होने की सूचना दी गई थी. तीनों आरोपियों में से एक बिहार का रहना वाला है.

कैसे हुआ टाइगर पर हमला?

18 अक्टूबर की शाम 7 बजे टाइगर श्रॉफ जुहू के फुटबॉल मैदान से निकलकर अपनी गाड़ी से जा रहे थे. तब वहां उनके फैंस की काफी भीड़ मौजूद थी. इसी में कुछ अज्ञात हमलावर वहां घुस गए, और एक्टर की गाड़ी पर दनादन 7 गोलियां फायर कीं. इसमें टाइगर बाल-बाल बचे, मगर उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. टाइगर के साथ उस वक्त करणवीर मेहरा और अभिषेक बजाज भी थे, जिनकी गाड़ियां उनके पीछे चल रही थीं.

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