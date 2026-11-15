दुनिया के 500 ताकतवर मुस्लिमों की लिस्ट- शहबाज, मुनीर, क्राउन प्रिंस सलमान, एर्दोगन एक साथ नंबर वन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची में पहला स्थान मिला है. दोनों ने सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है. यह सूची जॉर्डन की राजधानी अम्मान स्थित एक संस्था रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर (RISSC) ने जारी की है. इस रिपोर्ट का नाम 'द मुस्लिम 500: द वर्ल्ड्स 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स' है. इस रिपोर्ट का यह 18वां संस्करण है.

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इस सूची में पहली बार नंबर वन पर किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय पांच लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता है. इस समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है. इसका मूल सिद्धांत है कि तीन देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला बाकी देशों पर हमला माना जाएगा.

इस रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि इस संयुक्त शीर्ष स्थान पर पांच व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन असल में इसे तीन साझा प्रविष्टियों में बांटा गया है. यह इस बात में आए एक बड़े बदलाव को दर्शाता है कि मुस्लिम देश एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं. इस ऐतिहासिक फैसले का मुख्य कारण ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौता’ है."

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हालांकि हाल ही में जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने सिवाय जुबानी जमा खर्च के कुछ नहीं किया. सऊदी अरब के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हूती विद्रोहियों का हमला आज भी जारी है.

रिपोर्ट में तीनों देशों की अलग-अलग ताकत का भी जिक्र किया गया है. इसमें सऊदी अरब की आर्थिक संपन्नता, तुर्की की तकनीकी और विनिर्माण क्षमता और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को इस गठबंधन की प्रमुख विशेषताएं बताया गया है. समझौते पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए थे और रियाद में आपात शिखर बैठक के दौरान इसे सक्रिय किया गया था. पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस रक्षा साझेदारी को अहम माना गया है.

टॉप-10 में कौन-कौन शामिल?

इस बार की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान हैं ही नहीं. पांच लोगों को संयुक्त रूप से नंबर-1 स्थान दिया गया है. उसके बाद सीधे चौथा स्थान आता है.

संयुक्त रूप से पहले स्थान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को चौथा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय को पांचवां और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को छठा स्थान मिला है. पाकिस्तान के इस्लामी विद्वान मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी सातवें और यमन के मजहबी आलिम अल-हबीब उमर बिन हफीज आठवें स्थान पर हैं.

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सूची में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद 12वें, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी 22वें और पाकिस्तान के धर्मगुरु मौलाना तारिक जमील 32वें स्थान पर हैं. फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को 39वां, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को 45वां और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को 49वां स्थान दिया गया है.

गाजा के डॉक्टर को मैन ऑफ द ईयर

इस बार फिलिस्तीनी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हुसाम अबू सफिया को 'मैन ऑफ द ईयर' चुना गया है. वे गाजा के कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक रहे हैं. इस रिपोर्ट में युद्ध के दौरान मरीजों को न छोड़ने और चिकित्सा सेवाएं जारी रखने के उनके प्रयासों का उल्लेख किया गया है. उन्हें इजरायली हिरासत में 600 से अधिक दिन बिताने का भी जिक्र है.

वहीं, ईरान के मिनाब में फरवरी 2026 में हुए स्कूल हमले में बची छात्रा फातेमेह जहरा शेखाबादी को 'वुमन ऑफ द ईयर' चुना गया है. उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने मिनाब के बच्चों की आवाज उठाई थी. मिनाब के स्कूल में अमेरिकी हमले में 150 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई थी.

यह सूची धर्म, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में मुस्लिम समुदायों पर प्रभाव डालने वाले लोगों के योगदान के आधार पर तैयार की जाती है. इसे 2009 से हर साल प्रकाशित किया जा रहा है.

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