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Film Wrap: होटल के बेड पर साथ लेटी थीं आकांक्षा-पामेला, फैन ने एक्ट्रेस को पकड़ किया LipLock

रविवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. दुबई की हसीना पामेला ने आकांक्षा चमोला संग अपना एक शॉकिंग किस्सा सुनाया, जो हाल ही में उनके साथ हुआ था. वहीं रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ एक घटना घटी, जिसपर सबकी नजर पड़ी.

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आकांक्षा चमोला, पामेला सेरेना, निकिता रावल (Photo: Social Media)
आकांक्षा चमोला, पामेला सेरेना, निकिता रावल (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया से कई खबरें छाई रहीं. सबसे ज्यादा चर्चा लॉक अप 2 फेम पामेला सेरेना की हुई, जिन्होंने आकांक्षा चमोला संग अपने रिश्ते पर कुछ बातें साझा कीं. पामेला ने एक किस्सा भी बताया जिसमें वो और आकांक्षा दुबई के होटल रूम में साथ थे और उन्हें देखकर वेटर भी हैरान रह गया था. 

वहीं एक अवॉर्ड शो के रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस निकिता रावल संग अजीब मोमेंट हुआ. उन्हें एक फैन ने जबरदस्ती पकड़कर लिप किस किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची.

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सोशल मीडिया पर निकिता रावल के साथ एक फैन द्वारा जबरदस्ती LipKiss करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस शॉक्ड नजर आईं. इस घटना ने फैंस और जनता के बीच गुस्सा और विवाद को जन्म दिया.

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लॉकअप 2 खत्म होने के बाद पामेला सेरेना और आकांक्षा चमोला के बीच रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हुईं. पामेला ने बताया कि मुंबई में एक शूट के बाद वे दोनों होटल में साथ थीं, जहां होटल स्टाफ की प्रतिक्रिया ने माहौल को खास बना दिया.

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