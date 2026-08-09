Film Wrap: होटल के बेड पर साथ लेटी थीं आकांक्षा-पामेला, फैन ने एक्ट्रेस को पकड़ किया LipLock

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में टेलीविजन और ओटीटी की दुनिया से कई खबरें छाई रहीं. सबसे ज्यादा चर्चा लॉक अप 2 फेम पामेला सेरेना की हुई, जिन्होंने आकांक्षा चमोला संग अपने रिश्ते पर कुछ बातें साझा कीं. पामेला ने एक किस्सा भी बताया जिसमें वो और आकांक्षा दुबई के होटल रूम में साथ थे और उन्हें देखकर वेटर भी हैरान रह गया था.

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वहीं एक अवॉर्ड शो के रेड कार्पेट पर एक्ट्रेस निकिता रावल संग अजीब मोमेंट हुआ. उन्हें एक फैन ने जबरदस्ती पकड़कर लिप किस किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची.

टॉक्सिक में कियारा ने यश संग दिए इंटीमेट सीन्स, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसे किया रिएक्ट

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 'टॉक्सिक' में पत्नी कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स पर ट्रोलिंग के बीच उनका खुलकर सपोर्ट किया. इंस्टाग्राम पर एक खास मैसेज शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने कियारा के काम की तारीफ की, जिसके बाद दोनों के फैंस ने उनकी खूब सराहना की.

आत्महत्या करने वाले थे गोविंदा? बाहर निकला छिपा दर्द, बोले- बच्चों के लिए जीना है

गोविंदा से पूछा गया कि आपकी जिंदगी में इतनी सारी देवियां थीं. कौन सी ऐसी देवी थी, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा. वो कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ.

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इतराते हुए इवेंट में पहुचीं हसीना, फैन ने पकड़कर किया LipLock, मचा बवाल

सोशल मीडिया पर निकिता रावल के साथ एक फैन द्वारा जबरदस्ती LipKiss करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस शॉक्ड नजर आईं. इस घटना ने फैंस और जनता के बीच गुस्सा और विवाद को जन्म दिया.

बोल्ड हुई 'TV की संस्कारी बहू', फ्लॉन्ट किया अंडरगारमेंट, भड़के यूजर्स

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड अंदाज से तहलका मचा दिया है. निया अपना अंडरगारमेंट फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दीं, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी.

होटल के कमरे में दुबई की हसीना के साथ थीं आकांक्षा चमोला, देखकर चौंका वेटर, बोलीं- वाइन गिरा दी

लॉकअप 2 खत्म होने के बाद पामेला सेरेना और आकांक्षा चमोला के बीच रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हुईं. पामेला ने बताया कि मुंबई में एक शूट के बाद वे दोनों होटल में साथ थीं, जहां होटल स्टाफ की प्रतिक्रिया ने माहौल को खास बना दिया.

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