लखनऊ: थाने की बैरक में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर दी जान, पंखे से लटका मिला शव

लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात कांस्टेबल आकाश यादव ने बैरक में फांसी लगाकर जान दे दी. 2019 बैच के आकाश यादव का शव थाने की बैरक में पंखे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई.

और पढ़ें

आकाश यादव मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले थे. वह गोमती नगर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे. फिलहाल आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान हादसा, एक युवक घायल, CM योगी से मिले सनी और प्रीति

सुसाइड नोट नहीं मिला

पुलिस के मुताबिक, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है. मामले की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----