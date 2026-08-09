होटल के कमरे में दुबई की हसीना के साथ थीं आकांक्षा चमोला, देखकर चौंका वेटर, बोलीं- वाइन गिरा दी

लॉकअप 2 खत्म हो गया है, लेकिन पामेला सेरेना और आकांक्षा चमोला के रोमांस के चर्चे जारी हैं. लॉकअप में आकांक्षा ने पामेला को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था. शो खत्म होने के बाद पामेला ने इशारों में आकांक्षा संग अपना रिश्ता कंफर्म किया है. उन्होंने होटल का हैरान करने वाला किस्सा भी सुनाया.

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होटल में साथ थीं आकांक्षा-पामेला

सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पामेला ने कहा कि मुंबई में हमारा एक शूट था. शूट खत्म होने के बाद हम होटल गए. हमने खाने के लिए ऑर्डर किया. होटल स्टॉफ आया. वो हम दोनों को बेड पर साथ देखकर हैरान हो गया. उसने वाइन बेड पर गिरा दी. इसके बाद क्लीनिंग स्टाफ आया. वो साफ-सफाई करने के बाद हमें घूर कर देख रहा था. मैंने कहा तुम जाओ यहां से. वो जा ही नहीं रही थी. मैंने चमोला से कहा कि ये क्या हो रहा है.

पामेला से पूछा गया कि क्या वो पूरी दुनिया के सामने रखेंगी कि आकांक्षा उनकी गर्लफ्रेंड हैं. उस पर उन्होंने बड़ी होशियारी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वो अपने रिलेशनशिप को प्राईवेट रखना पसंद करती हैं. पामेला ने कहा कि मैं और आकांक्षा साथ में घूमते हैं और शूटिंग भी करते. हम एक दूसरे की परवाह करते हैं. आकांक्षा मुझे लेकर प्रोटेक्टिव हैं.

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पामेला ने सिद्दार्थ को बताया की वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नही हैं. पर पामेला ने ये स्वीकार किया की उनके बीच अट्रैक्शन है और इमोशनली गहरा जुड़ाव है. पामेला ने कहा कि आकांक्षा की बदमाशी वाली मुस्कान उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है.

पामेला ने बताया कि जब लॉकअप की सक्सेस पार्टी थी, तब अर्जुन कपूर के साथ उनकी बातचीत और केमेस्ट्री देखकर आकांक्षा असहज महसूस कर रही थीं. आकांक्षा और अर्जुन लॉकअप से पहले से एक दूसरे को जानते हैं. दोनो अच्छे दोस्त है. पामेला ने मजाकिया अंदाज में एक लॉकअप का किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि अर्जुन ने आकांक्षा से कहा था कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है. शो में जब पामेला से पूछा गया कि वो दोनों में से किसे पसंद करती हैं. तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ मनोरंजन पसंद है. उन्हें दोनों की कंपनी पसंद है.

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