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Noida Viral Video: फ्लैट में पति के साथ युवती को देखकर भड़की पत्नी, चले लात-घूंसे; गौर सिटी-2 में हाईवोल्टेज ड्रामा

नोएडा के गौर सिटी-2 में पति को दूसरी युवती के साथ देखकर पत्नी और महिला के बीच विवाद और हाथापाई हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, हालांकि किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं दी.

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हाथापाई तक पहुंचा विवाद.(Photo:Screengrab)
हाथापाई तक पहुंचा विवाद.(Photo:Screengrab)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गौर सिटी-2 के 14वें एवेन्यू में पति को लेकर पत्नी और दूसरी महिला के बीच फ्लैट पर हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया. दोनों के बीच हुई कहासुनी और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. बाद में दोनों पक्ष बिसरख कोतवाली इलाके के अधीन गौर सिटी-2 पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन किसी ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं दी.

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-168 में रहने वाली एक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है. दोनों पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं. शुक्रवार को दोनों के बीच एक मामले में कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन पति सुनवाई में नहीं पहुंचा. 

इसके बाद पत्नी अपने पति के बारे में जानकारी करते हुए गौर सिटी-2 के 14वें एवेन्यू स्थित फ्लैट पर पहुंच गई. फ्लैट में महिला ने अपने पति को एक दूसरी युवती के साथ देख लिया. इस पर वह नाराज हो गई और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया. 

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इसी दौरान किसी ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. देखें VIDEO:- 

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि फ्लैट में मौजूद युवती दोस्त है. वह अपना फ्लैट खाली कर रही थी और सामान आदि हटाने में मदद के लिए उसने युवक को बुलाया था. इसी दौरान युवक की पत्नी वहां पहुंच गई और दोनों को साथ देखकर विवाद हो गया.

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कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि विवाद के बाद दोनों पुलिस के पास पहुंचे थे. पुलिस ने दोनों से मामले की जानकारी ली, लेकिन किसी भी पक्ष ने दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं दी.

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