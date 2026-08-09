Crorepati Stock: 34 रुपये थी कीमत... अब शेयर ₹8000 के पार, एक लाख लगाने वाले भी करोड़पति!

शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स (Multibagger Stock) की लिस्ट लंबी है और इनमें शामिल कुछ शेयरों ने निवेशकों को बेहद ही कम समय में मालामाल कर दिया है, तो वहीं कुछ ऐसे हैं, जिनमें छोटी रकम लगाने वाले भी 10-15 सालों में करोड़पति बन गए. ऐसा ही एक शेयर है नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक (Navin Fluorine International Stock), जिसने महज 1 लाख रुपये का निवेश करने वाले अपने निवेशकों को भी पैसों की बारिश करते हुए करोड़पतियों की लिस्ट में पहुंचा दिया है.

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34 रुपये का शेयर ₹8000 के पार

केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी नवीन फ्लोराइन के शेयर में पैसे लगाने वालों को किस कदर मल्टीबैगर रिटर्न हासिल हुआ है, इसका अंदाजा Navin Fluorine Share Price में आए उछाल को देखकर साफ लगाया जा सकता है. इस शेयर ने अगस्त 2013 से अब तक जो सफर तय किया है, उस पर नजर डालें, तो 8 अगस्त 2013 को एक स्टॉक की कीमत 33.99 रुपये थी, जबकि बीते शुक्रवार को शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने पर इसका भाव तगड़ी गिरावट के साथ 8,230 रुपये पर क्लोज हुआ. इन अवधि में नवीन फ्लोराइन शेयर का भाव 8,196 रुपये बढ़ा है और इससे निवेशकों को मिले रिटर्न (Multibagger Return) का आंकड़ा 24113% रहा है.

1 लाख का निवेश, 2 करोड़ रुपये से ज्यादा

बीते 13 सालों में नवीन फ्लोराइन शेयर से मिले इस 24,000 फीसदी से ज्यादा के मल्टीबैगर रिटर्न के आधार पर निवेशकों के फायदे का कैलकुलेशन करें, तो अगर 8 अगस्त 2013 को 33.99 रुपये के भाव पर किसी निवेशक ने सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा. तो फिलहाल उसकी निवेश की गई रकम बढ़कर 2,42,13,000 रुपये हो गई होगी. यानी वो एक लाख रुपये लगाकर करोड़पति बना गया होगा.

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पांच साल में ही पैसा डबल

न सिर्फ लॉन्गटर्म में बल्कि, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल के शेयर ने सिर्फ बीते पांच सालों में शेयर बाजार में आए तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद अपने निवेशकों का पैसा डबल किया है. 5 साल में निवेशकों को 121 फीसदी का धांसू रिटर्न मिला है और इस शेयर की कीमत में 4501 रुपये का उछाल आया है. बीते सालभर में इस शेयर का दाम 71 फीसदी चढ़ा है, तो वहीं छह महीने में ये 25 फीसदी भागा है.

बीते सप्ताह के पांच कारोबारी दिनों में उथल-पुथल के बीच भी इस शेयर का भाव 7.20 फीसदी उछला है और शेयर प्राइस 553 रुपये बढ़ गया है. बता दें कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Navin Fluorine Share 4.86 फीसदी की बड़ी गिरावट लेकर 8230 रुपये पर क्लोज हुआ था. कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो ये 42,430 करोड़ रुपये है और इसका 52 वीक का हाई लेवल 8,775.50 रुपये है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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