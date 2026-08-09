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Door Knob Aluminium Foil Hack: दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल लपेटने से क्या घर में नहीं घुस पाएंगे चोर? जानिए क्या है वायरल ट्रिक का सच

Door Knob Aluminium Foil Hack: क्या आपने भी सोशल मीडिया पर दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल लपेटने वाला वायरल हैक देखा है? जानिए इस ट्रिक के पीछे की असली वजह, क्या ये सच में घर की सुरक्षा बढ़ाती है या सिर्फ छेड़छाड़ का संकेत देने वाला एक आसान तरीका है.

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अगर दरवाजे के हैंडल पर लगा फॉयल हिला हुआ नजर आता है, तो माना जाता है कि छेड़छाड़ हुई है. (Photo: ITG)
अगर दरवाजे के हैंडल पर लगा फॉयल हिला हुआ नजर आता है, तो माना जाता है कि छेड़छाड़ हुई है. (Photo: ITG)

Door Knob Aluminium Foil Hack: अगर कोई आपसे कहे कि रसोई में रोजाना रोटी पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला साधारण सा एल्युमिनियम फॉयल आपके घर की सुरक्षा बढ़ाने में भी काम आ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप सोचेंगे कि हम क्या बकवास कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी यकीन न हो. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही हैक तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, लोग अपने घर के दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल लपेट रहे हैं. ऐसा करने वाले लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये छोटी-सी ट्रिक घर में छेड़छाड़ का संकेत दे सकती है. कैसे? वो हम इस खबर में जानेंगे. हालांकि, आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लें कि ये कोई जादुई सेफ्टी ट्रिक नहीं है. आइए जानते हैं इस वायरल हैक के पीछे की वजह और इसकी सच्चाई.

आखिर लोग दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल क्यों लपेट रहे हैं?
दरवाजे के हैंडल पर एल्युमिनियम फॉयल लपेटने के हैक का सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना है कि आपकी गैरमौजूदगी में या रात के समय किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की या नहीं. अगर हैंडल पर लिपटा फॉयल फट जाए, मुड़ जाए या अपनी जगह से हट जाए, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की है. यही वजह है कि कई लोग इसे एक आसान और सस्ता 'टैम्पर इंडिकेटर' यानी छेड़छाड़ का संकेत देने वाला तरीका मान रहे हैं.

क्या फॉयल चोर को रोक सकता है?
अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या फॉयल चोरों की एंट्री रोक सकता है, तो इसका सीधा जवाब नहीं होता है. एल्युमिनियम फॉयल किसी चोर को दरवाजा खोलने से नहीं रोक सकता. ये न तो ताला मजबूत बनाता है और न ही किसी सुरक्षा सिस्टम की जगह ले सकता है.

हां, अगर कोई हैंडल घुमाएगा तो फॉयल में आवाज हो सकती है या वो खराब हो सकता है, जिससे आपको शक हो सकता है कि किसी ने दरवाजे से छेड़छाड़ की है. इसलिए इसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

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कहां इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है?
अगर आप इस ट्रिक को आजमाना चाहते हैं, तो इसे मेन गेट की बजाय इन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. पीछे वाले दरवाजे पर, गार्डन या बैक गेट पर. ऐसे एंट्री पॉइंट पर जहां लोगों की नजर कम पड़ती हो. ऐसी जगहों पर अगर फॉयल में बदलाव दिखे तो आप सतर्क हो सकते हैं.

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क्या सिर्फ इसी ट्रिक के भरोसे रहना सही है?
बिल्कुल नहीं. घर की सेफ्टी के लिए मजबूत ताले, अच्छी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, वीडियो डोरबेल या स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम कहीं ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन हैं. एल्युमिनियम फॉयल वाला हैक सिर्फ एक एक्स्ट्रा संकेत दे सकता है. ये सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं है.

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