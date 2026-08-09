भोले के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा, बागपत में पुलिस के स्वागत ने जीता शिवभक्तों का दिल

उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान खाकी और भगवा का ऐसा नजारा सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हरिद्वार से कंधों पर गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़े नजर आए. जैसे ही कांवड़ियों का जत्था बिनौली की सड़क से गुजरा, पुलिसकर्मियों ने उन पर फूल बरसाए.
इस दौरान कई जवानों ने शिवभक्तों को फूलों का पहनाकर उनका सम्मान किया. अचानक हुए इस स्वागत से कांवड़िए भी अभिभूत नजर आए. पूरे माहौल में भोलेनाथ के जयकारों के साथ सेवा और श्रद्धा का भाव दिखाई दिया. बिनौली कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों में शामिल है.
यह भी पढ़ें: 251 फुट का तिरंगा, 'हर-हर महादेव' के जयघोष! बागपत की कांवड़ यात्रा क्यों है खास?
दरअसल, हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में शिवभक्त इसी रास्ते से ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, पुरा महादेव की ओर जाते हैं. इन दिनों इलाके की सड़कों पर भगवा रंग और भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है.
पुलिस ने फूलों से किया शिवभक्तों का स्वागत
कांवड़ियों के सम्मान के लिए बिनौली थाना पुलिस ने विशेष पहल की. पुलिसकर्मी सड़क के किनारे कतार में खड़े रहे और श्रद्धालुओं के गुजरते ही पुष्पवर्षा करने लगे. कुछ जवानों ने आगे बढ़कर कांवड़ियों को माला पहनाई और उनका उत्साह बढ़ाया.
इस दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच आत्मीयता का माहौल नजर आया. कंधों पर सजी भगवा कांवड़, हाथों में फूल और चेहरे पर शिवभक्ति की चमक ने पूरे दृश्य को खास बना दिया. पुलिस के इस अंदाज को देखकर कांवड़ियों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी.
बिनौली थाना की ओर से सामने आई तस्वीरों में कहीं खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी शिवभक्तों पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जवान कांवड़ियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है.
खाकी और भगवा के बीच दिखा सेवा और आस्था का रिश्ता
कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और भाईचारे से जुड़ा आयोजन भी माना जाता है. बागपत में पुलिसकर्मियों के इस स्वागत ने इसी भावना को सामने रखा. सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली खाकी जब श्रद्धा के साथ कांवड़ियों का सम्मान करती नजर आई तो माहौल और भी खास बन गया.
हरिद्वार से गंगाजल लेकर लंबा सफर तय कर रहे शिवभक्तों के लिए रास्ते में होने वाला ऐसा सम्मान उत्साह बढ़ाने वाला रहा. बिनौली में पुलिसकर्मियों ने केवल ड्यूटी निभाने के बजाय फूलों के जरिए श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और अपनापन भी जाहिर किया.
तस्वीरों में एक तरफ खाकी सुरक्षा व्यवस्था संभालती नजर आई, तो दूसरी ओर भगवा कांवड़ लेकर शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखे. दोनों के बीच बरसते फूल इस यात्रा के सेवा, भरोसे और भाईचारे वाले पहलू को सामने लाते हैं.
तस्वीरों में दिखी आस्था और सेवा की खूबसूरत कहानी
बिनौली से सामने आई इन तस्वीरों में कांवड़ियों का स्वागत किसी औपचारिक कार्यक्रम जैसा नहीं बल्कि सहज और भावनात्मक नजर आता है. पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं पर फूल बरसा रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं और शिवभक्त हाथ जोड़कर इस सम्मान को स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं.
बागपत के रास्ते हर साल बड़ी संख्या में कांवड़िए पुरा महादेव की ओर जाते हैं. ऐसे में यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ-साथ श्रद्धालुओं के प्रति सहयोग और सम्मान का भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है. बिनौली पुलिस की यह पहल इसी भावना की एक तस्वीर पेश करती है.