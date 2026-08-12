गुड्डू और मुन्ना भइया से आगे निकले 'कालीन भैया'! मिर्जापुर के लिए मिले करोड़ों रुपये, मचाया भौकाल

मिर्जापुर सीरीज के फैंस के लिए एक बार फिर सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि इस कल्ट शो को अब एक फिल्म के रूप में लाया जा रहा है. मिर्जापुर द मूवी कुछ हफ्तों बाद थिएटर्स में आ रही है, जिसमें वही सारे किरदार नजर आएंगे जिनको फैंस ने प्यार दिया. कई सारे मरे हुए किरदारों की वापसी हो रही है. शो का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर भौकाल सा मचा दिया है.

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मिर्जापुर द मूवी में वही गद्दी की लड़ाई होने वाली है, जिसमें कालीन भैया बने पंकज त्रिपाठी अपना रुतबा दिखाते नजर आएंगे. वहीं उनके प्रिंस यानी मुन्ना भइया अपनी वही पुरानी हरकतें करेंगे, जिससे उनका सामना शेर बने गुड्डू और बबलू पंडित से होगा. फिल्म के अंदर वही रंगबाजी और टशनगिरी देखी जाएगी, जिसके फैंस शुरू से कायल रहे हैं.

मिर्जापुर के लिए मिली कितनी फीस?

ट्रेलर सामने आने के बाद, मिर्जापुर द मूवी की स्टारकास्ट की फीस भी सुर्खियों में आ रही है. रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर हैं. फिल्मी टॉक्स की रिपोर्ट अनुसार, उन्हें कालीन भैया का रोल फिल्म में निभाने के लिए 15 करोड़ रुपये बतौर फीस दी जा रही है.

वहीं फैंस के फेवरेट मुन्ना भइया के रोल में वापसी कर रहे दिव्येंदु शर्मा को 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं. उनके बाद, जितेंद्र कुमार जो मूवी में बबलू पंडित का रोल निभा रहे हैं उन्हें 1.5 करोड़ रुपये मिले हैं. सीरीज का एक और अहम किरदार गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी को भी 95 लाख रुपये बतौर फीस दी गई है.

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कितना है फिल्म का बजट?

फ्लिकॉनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसे फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है. हालांकि ये सभी आंकड़े ऑफिशियल नहीं हैं, तो इसकी पुष्टि करना मुश्किल है.

बात करें मिर्जापुर फिल्म की बाकी कास्ट की, तो इसमें अली फजल, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, सोनल एस. चौहान, अनंगशा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह जैसे जाने-माने एक्टर्स अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

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