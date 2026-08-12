scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सड़कों की हालत देख आपा खो बैठे विधायक, PWD अफसरों से बोले- जनता कब तक झेलेगी

सतना के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने PWD अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर सड़कों का निर्माण घटिया तरीके से हुआ और कई काम सिर्फ कागजों में पूरे दिखाए गए. विधायक ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीखे तेवर दिखाए.

Advertisement
X
समर्थकों के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे बीजेपी विधायक. (Photo: Screengrabs)
समर्थकों के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे बीजेपी विधायक. (Photo: Screengrabs)

मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बेहद खराब स्थिति और निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ियों को लेकर जनप्रतिनिधि का गुस्सा फूट पड़ा है. मंगलवार को क्षेत्रीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालय पहुंचे और मुख्य अभियंता पंकज खड़ारे के सामने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जमकर नाराजगी जताई. बैठक के दौरान विधायक ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्थिति इतनी दयनीय है कि ऐसा लगता है जैसे "विधायक जी मर जाएं या 5 साल पूरे हो जाएं, तब काम होगा."

दरअसल, विधायक गहरवार ने मुख्य अभियंता के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले चार वर्षों में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों को मंजूरी मिली है, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़कें उखड़ने और खराब होने लगी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई सड़कों का काम कागजों में तो पूरा दिखा दिया जाता है, मगर जमीनी स्तर पर कोई निर्माण कार्य नजर नहीं आता है. जिससे निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी में गंभीर लापरवाही उजागर हो रही है.

विधायक के विरोध के बाद विभाग ने तुरंत लिया एक्शन
क्षेत्र की सड़कों की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच विधायक ने PWD के मझगवां में प्रभारी SDO अश्वनी निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी विकास कार्यों के बजाय अन्य मामलों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. वहीं दल बल के साथ दफ़्तर पहुंचे विधायक के कड़े विरोध और नाराजगी के बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य अभियंता पंकज खड़ारे के निर्देश पर प्रभारी SDO अश्वनी निगम को उनके पद से हटा दिया. उनके स्थान पर दूसरे सहायक इंजीनियर को मझगवां का प्रभार सौंप दिया गया है. मुख्य अभियंता ने विधायक को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं और शिकायतों का परीक्षण कराकर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Chitrakoot
चित्रकूट में NEET छात्रा से गैंगरेप का मामला, CCTV में दिखे 3 संदिग्ध
Chitrakoot Minor girl was brutally assaulted in a moving bus
चित्रकूट में चलती बस में 3 साल की मासूम से दरिंदगी
Police present at spot after murder of sister in Agra (Photo- ITG)
आगरा में बहन की हत्या कर चित्रकूट में 'बाबा' बनकर छिपा था भाई!
satna chitrakoot bjp mla
Chitrakoot में खराब सड़कों पर, भड़के BJP विधायक
chitrakoot gangrape accused
Chitrakoot में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार!
Advertisement

​विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए उन पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में संबोधित करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी वर्तमान में इतने अधिक "मदमस्त" हो चुके हैं कि उन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है. विधायक ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कटाक्ष किया कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ऐसा लगता है मानो जनता की समस्याओं का समाधान केवल दो ही परिस्थितियों में संभव है, या तो विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाए या फिर विधायक की मृत्यु हो जाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Chitrakoot में बदहाल सड़कों पर भड़के BJP विधायक, PWD दफ्तर में मचा हड़कंप! |
    रनवे की ओर जा रहा था प्राइवेट जेट, अचानक सामने आई कार और फिर... VIDEO |
    31 हजार लोगों को भेजी APK फाइल, 5600 मोबाइल हो गए हैक... 125 करोड़ की ठगी का नेटवर्क बेनकाब |
    जामुन खाकर फेंक देते हैं गुठली? न करें ये गलती...गमले में डालकर उगाएं पौधा; बेहद आसान है तरीका |
    VIDEO: दंपति ने बच्ची समेत चलती ट्रेन से लगाई छलांग, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान |
    पूर्ण सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है? जानें भाग्य चक्र में |
    दर्द-ए-दिल सुनाने के बाद 16 साल छोटी एक्ट्रेस संग नाचे पवन सिंह, लगाए ठुमके, Video |
    गोरखपुर शिवकुमार तिवारी हत्याकांड में एक्शन: 8 आरोपी गिरफ्तार, NSA लगाने की तैयारी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर |
    12 और 36 महीने का वेटिंग, 25% मिनिमम बैलेंस... जान लें PF निकालने का A to Z नियम |
    Bihar में किसान के बेटे ने शादी में दिखाया देसी अंदाज, 24 ट्रैक्टरों के साथ पहुंची अनोखी बारात!
    Advertisement