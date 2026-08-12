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Homemade Room Freshener: महंगे रूम फ्रेशनर को कहें बाय-बाय! रसोई में मौजूद 3 मसालों से घर पर बनाएं; मिनटों में महकेगा पूरा घर

Homemade Room Freshener: बाजार के महंगे और केमिकल वाले रूम फ्रेशनर की जगह आप घर पर ही आसानी से रूम फ्रेशनर बना सकते हैं. रसोई में मौजूद सिर्फ 3 चीजों से शानदार रूम फ्रेशनर बना सकते हैं. जानिए तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग को पानी में उबालकर घर को महकाने और सीलन-बदबू दूर करने का सबसे आसान तरीका.

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घर पर रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आपको तेज पत्ता, लौंग जैसे मसालों की जरूरत पड़ेगी. (Photo: ITG)
घर पर रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आपको तेज पत्ता, लौंग जैसे मसालों की जरूरत पड़ेगी. (Photo: ITG)

घर अगर खुशबूदार हो तो पूरा माहौल ही बदल जाता है. अगर घर में सौंधी खुशबू होती है, तो बाहर से थक्कर आए लोगों को अलग ही सुकून और शांति मिलती है. ऐसे में अक्सर लोग बाजार से महंगे-महंगे रूम फ्रेशनर्स खरीदते हैं. ये रूम फ्रेशनर्स छिड़कने के कुछ देर बाद ही हवा में उड़ जाते हैं. इसके साथ ही इन रूम फ्रेशनर्स में तेज आर्टिफिशियल खुशबू होती है, जो हर किसी को पसंद आए, ऐसा जरूरी नहीं. अगर आप भी घर को महकाने के लिए कुछ आसान और नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इसका सामान आपकी रसोई में ही मिल जाएगा.

तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग... ये तीनों चीजें आमतौर पर हर भारतीय रसोई में मौजूद रहती हैं. इनकी मदद से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए घर के लिए एक आसान होममेड रूम फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी खास सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती है. चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं नेचुरल रूम फ्रेशनर.

सिर्फ 3 चीजों से तैयार होगा नेचुरल फ्रेशनर
इस होममेड फ्रेशनर को बनाने के लिए आपको सिर्फ चार चीजों की जरूरत होगी. इन चीजों की खुशबू गर्म होने पर पानी की भाप के साथ कमरे में फैलती है. तेजपत्ते से हल्की हर्बल खुशबू आती है, दालचीनी माहौल में गर्म और मीठी खुशबू घोलती है, जबकि लौंग इसकी खुशबू को थोड़ा तेज और मसालेदार बना देती है.

  • 6 से 8 तेजपत्ते
  • 2 दालचीनी की स्टिक
  • 8 से 10 लौंग
  • 1 लीटर पानी

घर के लिए ऐसे बनाएं होममेड रूम फ्रेशनर

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1. सबसे पहले एक छोटे या मीडियम पैन में करीब 1 लीटर पानी डालें. अब इसमें तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग डालकर पानी को उबालें.

2. पानी में उबाल आने के बाद गैस की आंच धीमी कर दें और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. पैन का ढक्कन खुला रखें, ताकि मसालों की खुशबू भाप के साथ आसपास के कमरे में फैलती रहे.

3. अगर पानी कम होने लगे तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं. इससे ये फ्रेशनर कुछ देर और चलता रहेगा.

घर में कहां आएगा सबसे ज्यादा काम?
ये नेचुरल रूम फ्रेशनर खासकर उन जगहों पर काम आ सकता है जहां अक्सर खाना बनाने, नमी या बंद कमरे की वजह से भारी गंध महसूस होती है. इसे रसोई के पास, लिविंग रूम या ऐसे कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां हवा बंद रहने से अजीब सी महक आने लगती है. इसकी खुशबू तेज परफ्यूम जैसी नहीं बल्कि नेचुरल खुशबू होती है, इसलिए घर का माहौल भी ज्यादा आरामदायक महसूस हो सकता है.

खुशबू अपनी पसंद के हिसाब से करें कस्टमाइज
अगर आपको दालचीनी की खुशबू ज्यादा पसंद है तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं. वहीं, लौंग ज्यादा डालने से खुशबू और ज्यादा तीखी व मसालेदार हो जाएगी. आप चाहें तो इसमें संतरे के छिलके, स्टार ऐनिस या थोड़ी सी वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं. इससे हर बार एक अलग तरह की खुशबू तैयार की जा सकती है.

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ये गलती बिल्कुल न करें
ध्यान रखें कि ये रूम फ्रेशनर गैस पर रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसे कभी भी बिना देखे न छोड़ें. खासकर इसे रातभर या घर से बाहर जाते समय गैस पर न छोड़ें. पानी पूरी तरह सूखने पर मसाले जल सकते हैं और पैन भी खराब हो सकता है. इसलिए बीच-बीच में पानी का लेवल चेक करते रहें.

बाजार का फ्रेशनर छोड़ने का आसान तरीका
अगर आपको घर में हल्की मसालेदार और नेचुरल खुशबू पसंद है, तो हर बार बाजार से रूम फ्रेशनर खरीदने के बजाय ये आसान तरीका आजमा सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग जैसी चीजें पहले से ही आपकी रसोई में मौजूद होती हैं.

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