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IND vs SL: श्रीलंका के इन 4 खूंखार खिलाड़ी से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, कही उल्टा न पड़ जाए कप्तान गिल का दांव?

गॉल में श्रीलंका क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पिन अटैक रही है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा. श्रीलंका के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

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15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट मुकाबला. (PHOTO: AP)
15 अगस्त से शुरू होगा पहला टेस्ट मुकाबला. (PHOTO: AP)

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज शनिवार यानी 15 अगस्त से होने जा रहा है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के पास इस सीरीज को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की होगी. 

दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर खेला जाएगा. कागज पर भले ही भारतीय टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन श्रीलंका को उसके घर में हराना कभी आसान नहीं रहा. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को श्रीलंका में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. 

यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के लिहाज से भी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. गॉल की स्पिन-फ्रेंडली पिच पर श्रीलंका के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. 

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प्रभात जयसूर्या से रहना होगा सावधान

बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या गॉल के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकते हैं. जयसूर्या को अपने घरेलू मैदान पर गेंद को घुमाने और उछाल निकालने की काबिलियत हासिल है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा और पिच पर दरारें पड़ेंगी, जयसूर्या की घूमती गेंदें भारत के स्टार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकती हैं.

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पथुम निसांका पर रहेगी नजरें

श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. निसांका की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी को आसानी से खेलना जानते हैं. अगर निसांका क्रीज पर टिक गए और शुरुआती स्पेल निकाल दिया तो वह भारत के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल कर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं.

अपनी परफॉर्मेंस से मेंडिस कर सकते हैं सरप्राइज

कामिन्दु मेंडिस बहुत कम समय में श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं. वह जरूरत पड़ने पर आक्रामक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और लंबी पारी खेलना भी जानते हैं. इसके अलावा वह दोनों हाथों से स्पिन गेंदबाजी करने में माहिर हैं, जिससे श्रीलंका को गेंदबाजी में एक बेहतरीन ऑलराउंड ऑप्शन मिल जाता है.

दिनेश चांदीमल का अनुभव और धनंजय डी सिल्वा की ऑलराउंड क्षमता श्रीलंकाई टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. चांदीमल दबाव की स्थितियों में पारी को संभालने में माहिर हैं, वहीं धनंजय अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अचानक मैच का मोमेंटम बदल देते हैं. गेंदबाजी में भी धनंजय काफी उपयोगी साबित होते हैं.
 

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