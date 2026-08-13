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'आधे से ज्यादा तो शबाना आजमी टाइप लोग थे', जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर कंगना का बड़ा वार

कंगना रनौत ने अपनी 'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जंतर-मंतर पर मौजूद कुछ खास प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया था और उनका मकसद कभी भी पूरी 'जेन जी' (Gen Z) पीढ़ी का जिक्र करना नहीं था.

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शबाना आजमी पर बोलीं कंगना (Photo: Screengrab)
शबाना आजमी पर बोलीं कंगना (Photo: Screengrab)

एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने 'जेन जी' (Gen Z) प्रदर्शनकारियों के बारे में अपनी विवादित टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा है कि वह विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के एक खास समूह की बात कर रही थीं, न कि पूरी पीढ़ी की.

कुछ युवा हिंदू महिलाओं को बिना किसी जवाबदेही के आजादी का दिखावा करने वाली बताने और कुछ 'जेन Z' प्रदर्शनकारियों को 'जेनरेशन गटर' (Generation Gutter) कहने के बाद रनौत की आलोचना हुई थी. विपक्षी नेताओं और अन्य लोगों ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना की, जिसके बाद फिर एक्ट्रेस ने सफाई दी है.

कंगना रनौत ने क्या कहा?
गुरुवार को रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर जमावड़े को Gen Z प्रोटेस्ट बताने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि भीड़ में अलग-अलग उम्र के लोग थे और वहां मौजूद लोगों में से कुछ ही Gen Z के सदस्य थे.

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उन्होंने कहा, 'पूरे देश के युवा? अगर आप सिर्फ Gen Z की बात करते हैं, तो लगभग 30-35 करोड़ के पास इनकी आबादी होने वाली है.' उन्होंने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट में मौजूद युवाओं की संख्या पूरी पीढ़ी को नहीं दिखा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि 'जंतर-मंतर पर करीब 10,000 लोग थे और उनमें से आधे से ज्यादा शबाना आजमी जैसे लोग थे.'

एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पहले के कमेंट खास तौर पर प्रोटेस्ट में जमा हुए ग्रुप के लिए थे और उन्होंने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि वे ऐसा बयान दें जिसमें उन्होंने पूरी पीढ़ी का जिक्र किया हो. 

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उन्होंने आगे कहा, 'यह जो यहां पर नाक इक्ट्ठा हुई थी, उसी के बारे में जो मैंने खास तौर पर कहा था. मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूं, मेरा कोई ऐसा खास कोट बताइए जहां मैंने पूरी पीढ़ी को शामिल किया हो? यह फालतू का एजेंडा आप मेरे साथ मत चलाइए! मैं युवा-विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूं. मैं पूरी पीढ़ी के लिए कोई भी कोट चुनकर बताइए जहां मैंने इसे निर्देशित किया हो. यह बेकार का एजेंडा मुझ पर मत फेंकिए. मैं युवाओं के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैं उनमें से एक हूं.'

विरोध प्रदर्शन में शबाना आज़मी
75 साल की जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुईं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उनकी फोटो और वीडियो में वह एक ट्रक में सफर करती और प्रदर्शनकारियों के साथ बैरिकेड भी पार करती दिखीं. उन्होंने एक्टर प्रकाश राज के साथ विरोध मार्च के दौरान एक ट्रक में सफर करते हुए अपनी एक फोटो भी शेयर की थी.

कंगना ने विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कहा?
इस बीच, कंगना ने पहले Gen Z विरोध प्रदर्शन की बुराई की थी. उन्होंने कहा था,  'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह पर इतनी गंदगी नहीं देखी. Gen Z विरोध प्रदर्शन की ये रील उल्टी लाने वाली हैं. जिस तरह से वे बोलते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं... मैंने अपनी जिंदगी में कभी हर फ़्रेम में सब कुछ इतना अजीब और इतना घटिया एक साथ नहीं देखा....मैं उन्हें जेनरेशन गटर कहती हूं. उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है. वे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं.'

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