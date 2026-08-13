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Tulsi Plant Vastu: तुलसी का पौधा बन सकता है जी का जंजाल, यदि पास में रखी हैं 4 अशुभ चीजें!

Vastu Shastra for Tulsi: तुलसी के पास भूलकर भी न रखें ये 4 चीजें, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी. जानिए तुलसी लगाने की सही दिशा और नियम.

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वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा, नियम और इसके आसपास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.
वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा, नियम और इसके आसपास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

Tulsi Plant Vastu: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है. इसे घर में रखने से सुख-समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा, नियम और इसके आसपास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, इसको लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं.  आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े सभी जरूरी नियम और वास्तु बातें. 

तुलसी का पौधा किस दिशा में रखें?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर (North) या ईशान कोण (North-East - उत्तर-पूर्व दिशा) को माना गया है. यह दिशा जल की दिशा मानी जाती है, इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है.  इसके अलावा पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है. 

किस दिशा में तुलसी बिल्कुल न रखें?
दक्षिण (South) और दक्षिण-पश्चिम (South-West / नैऋत्य कोण): तुलसी के पौधे को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए.  यह दिशा यम और नकारात्मक ऊर्जा की मानी जाती है. इस दिशा में तुलसी रखने से आर्थिक नुकसान और वास्तु दोष लग सकता है. 

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पश्चिम दिशा: यदि बहुत मजबूरी हो तभी पश्चिम दिशा में रखें, अन्यथा इस दिशा में भी तुलसी रखने से बचना चाहिए. 

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तुलसी का पौधा कब और किस दिन लगाना चाहिए?
शुभ दिन: तुलसी का नया पौधा हमेशा गुरुवार (Thursday), शुक्रवार (Friday), एकादशी तिथि या किसी पवित्र कार्तिक मास के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है .

शुभ महीना: हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास (October-November) में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है.

किस दिन न लगाएं: रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए,  न ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए.

तुलसी के पास भूलकर भी न रखें ये चीजें
1. कूड़ेदान या डस्टबिन:
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के पास या बिल्कुल नजदीक कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए. इसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है.  घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं.

2. जूते और चप्पल:
तुलसी को अत्यंत पवित्र पौधा माना गया है, इसलिए इसके आसपास भूलकर भी जूते-चप्पल या फुटवियर नहीं उतारने चाहिए. इससे पवित्रता भंग होती है. मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं.

3. कांटेदार पौधे:
तुलसी के पौधे के गमले के ठीक पास कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे रखने से बचना चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं.

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4. कबाड़ या पुराना बेकार सामान:
अक्सर लोग घर की साफ-सफाई के दौरान पुराना या बेकार सामान बालकनी या आंगन में तुलसी के पास रख देते हैं. वास्तु में कबाड़ को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, इसलिए तुलसी के आसपास का क्षेत्र हमेशा साफ-सुथरा रखें.

5. झाड़ू और पोछा:
तुलसी के गमले के पास झाड़ू, पोछा या अन्य साफ-सफाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को रखना वर्जित माना गया है.

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