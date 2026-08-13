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Jawed Habib Hair Care Tips: 'कोई महंगा तेल नहीं ये आदत बचाएगी आपके बाल', जावेद हबीब ने हेयरफॉल के लिए बताए 4 मैजिकल तरीके, अब नहीं टूटेंगे बाल

Jawed Habib Hair Care Tips: अगर आप भी टूटते, गिरते और खराब हो रहे बालों से परेशान हैं तो यहां हम आपको हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के बताए कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जिन्हें फॉलो कर आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं.

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ऐसे बालों का गिरना रोकें (Photo: ITG)
ऐसे बालों का गिरना रोकें (Photo: ITG)

Jawed Habib Hair Care Tips: हर कोई चाहता है कि उसके बाल सुंदर, घने और मजबूत हों लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से हर कोई बाल गिरने, झड़ने और पतले होने की समस्या से परेशान है. मशहूर हेयर स्टाइलिस और हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कुछ पहले बताया था कि बालों का गिरना और खराब होना केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल और सही देखभाल न करना है. बाल अक्सर जड़ों से कम और बीच में से ज्यादा टूटते हैं .

अगर आप भी टूटते बालों से परेशान हैं तो जावेद हबीब द्वारा बताए गए ये 4 मैजिकल और आसान तरीके आपके बालों को टूटने से रोककर उन्हें मजबूत, चमकदार और हेल्दी बना सकते हैं:

जावेद हबीब के 4 मैजिकल हेयर केयर सीक्रेट्स

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1. बालों में को साफ रखें
अक्सर लोग मानते हैं कि बालों को हफ्ते में एक ही बार धोना चाहिए लेकिन ये गलत है. धूल-मिट्टी, पसीना और प्रदूषण सिर की त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं जिससे बाल कमजोर हो सकते हैं इसलिए जावेद हबीब के अनुसार बालों की सफाई बहुत जरूरी है.

इसलिए जावेद हबीब का मानना है कि जरूरत के मुताबिक रोजाना शैंपू करें और उससे पहले बालों में तेल लगाएं. इसे प्री-शैंपू ऑयलिंग कहते हैं. यह बालों का नेचुरल मॉइश्चर बनाए रखता है, शैंपू के कड़े केमिकल्स से सुरक्षा देता है और बालों को रूखा होकर बीच से टूटने से रोकता है.

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2. अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें 
हमारे बालों की सेहत इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि हम क्या खाते हैं और कैसी दिनचर्या जीते हैं. बाहरी प्रोडक्ट्स से ज्यादा पोषण बालों को अंदर से मिलता है.

अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन-E, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें (जैसे अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, फल, मेवे और दूध) शामिल करें. दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं ताकि स्कैल्प हाइड्रेटेड रहे.

रोजाना 7-8 घंटे की पूरी नींद लें और तनाव से बचें, क्योंकि तनाव बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है.

3. बालों को समय-समय पर कटाते रहें 
बालों को नियमित रूप से ट्रिम कराना उनकी ग्रोथ और मजबूती के लिए बेहद जरूरी है. लगभग 2-3 महीने में बालों के निचले हिस्सों की थोड़ी-सी ट्रिमिंग जरूर करानी चाहिए.

दोमुंहे बालों से छुटकारा: समय पर ट्रिमिंग कराने से दोमुंहे बाल साफ हो जाते हैं. जब दोमुंहे बाल नीचे से बढ़ते हैं तो वो बालों की ऊपरी लेंथ को कमजोर करके बीच से तोड़ने लगते हैं. नियमित कटाई से बाल घने, स्वस्थ और एक समान नजर आते हैं.

4. केमिकल प्रॉडक्ट्स से दूर रहें
बाजार में मिलने वाले ढेरों स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स बालों की कुदरती बनावट को पूरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं. स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले हेयर कलर्स, ब्लीच, रीबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स बालों के नेचुरल प्रोटीन (कैरैटिन) को खत्म कर देते हैं.

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वहीं, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन जैसे टूल्स की तेज गर्मी बालों की नमी सोख लेती है जिससे बाल बेजान और झाड़ू जैसे कड़क होकर टूटने लगते हैं. जितना हो सके नेचुरल और माइल्ड सल्फेट-फ्री/पैराबेन-फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और बालों को कुदरती हवा में सूखने दें.
 

ध्यान रखें ये बात 

वहीं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं तो फिर घरेलू नुस्खों की जगह सीधे डॉक्टर से संपर्क करें. कई बार हेल्थ कंडीशन की वजह से भी बालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

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