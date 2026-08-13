इंदौर: AUS क्रिकेटर से छेड़छाड़ करने वाला निकला कातिल! 11 साल पुराना मर्डर केस सुलझा

इंदौर पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, जो करीब 11 साल से अनसुलझा था. खजराना थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में 17 वर्षीय कृष्णा की हत्या कर दी गई थी. उस समय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपी अज्ञात होने के कारण केस का खुलासा नहीं हो पाया था. अब पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल अकील उर्फ नाईट्रा वही शख्स है, जिसे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की जांच में अब सामने आया है कि महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में जेल जाने वाला अकील 11 साल पुराने कृष्णा हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी है.

2015 में मिला था 17 वर्षीय कृष्णा का शव

दरअसल, 17 अप्रैल 2015 को इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में खजराना बायपास के पास 17 वर्षीय कृष्णा का शव मिला था. शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच के बावजूद पुलिस को आरोपियों का पता नहीं चल सका. मामला ब्लाइंड मर्डर के तौर पर पुलिस की फाइलों में दर्ज रहा.

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समय बीतने के साथ यह मामला पुराना होता गया, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसकी जांच बनी रही. अब मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस को इस पुराने हत्याकांड से जुड़ा अहम सुराग मिला.

पुलिस को जानकारी मिली कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुआ अकील उर्फ नाईट्रा कृष्णा हत्याकांड से भी जुड़ा हो सकता है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया और अकील तक पहुंच बनाई.

पुराने साथी से विवाद में खुला हत्या का राज

पुलिस के मुताबिक, महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में जेल जाने के बाद अकील जमानत पर बाहर आया था. इसके बाद उसका अपने पुराने साथी से विवाद हुआ. इसी विवाद के दौरान अकील ने करीब 11 साल पहले की गई हत्या का जिक्र कर दिया. इस जानकारी की भनक पुलिस के मुखबिर तंत्र तक पहुंची. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. पुलिस ने अकील और उसके पुराने साथी आरिफ को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

पूछताछ के दौरान दोनों ने कृष्णा की हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने 2015 में हुए इस ब्लाइंड मर्डर की पूरी कहानी सामने रखी. पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय अकील, आरिफ और परवेज ने कृष्णा से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट ली थी.

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इसके बाद तीनों उसे खजराना बायपास के पास एक सुनसान मैदान में ले गए. पुलिस के अनुसार, सुनसान जगह पहुंचने के बाद आरोपियों ने वहां नशा किया. इसके बाद उन्होंने कृष्णा से लूटपाट की. आरोपियों ने उसका सोने का लॉकेट, चांदी की चेन-पेंडल और नगदी लूट ली. पुलिस का कहना है कि कृष्णा ने लूट का विरोध किया. विरोध करने पर अकील ने उसके गले पर चाकू से चार वार किए. चाकू के हमले में कृष्णा की मौत हो गई.

हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, कृष्णा की हत्या करने के बाद आरोपियों ने वारदात से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की. आरोपियों ने मोटरसाइकिल और अन्य साक्ष्यों को जलाने का प्रयास किया. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए. घटना के बाद कृष्णा का शव खजराना बायपास के पास मिला था. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी थी. यही वजह रही कि यह मामला लंबे समय तक ब्लाइंड मर्डर केस बना रहा. अब पुलिस ने अकील और आरिफ को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया है. तीसरे आरोपी परवेज की पहले ही मौत हो चुकी है.

अकील पर पहले से 14 मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक, कृष्णा हत्याकांड में गिरफ्तार अकील उर्फ नाईट्रा का आपराधिक रिकॉर्ड भी है. उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, दूसरे आरोपी आरिफ के खिलाफ तीन गंभीर अपराध दर्ज हैं. अकील का नाम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के मामले में भी सामने आया था. उस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बाद में वह जमानत पर बाहर आया था. पुलिस के मुताबिक, इसी के बाद अपने पुराने साथी के साथ हुए विवाद में उसने 11 साल पुराने हत्या के राज का जिक्र किया.

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पुलिस ने इस पुराने हत्याकांड का खुलासा मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर किया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अकील और उसके साथी आरिफ पर नजर रखी और पूछताछ की. पूछताछ में दोनों के कथित तौर पर हत्या कबूल करने के बाद पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़ा. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर लूटे गए सामान और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों को बरामद करने की कार्रवाई कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कृष्णा से लूटे गए सोने का लॉकेट, चांदी की चेन-पेंडल और नगदी कहां गई.

मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों से खुलासा

11 साल तक अनसुलझे रहे इस मामले में अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को वारदात की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है. एक ऐसा मामला, जिसमें आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रहे, आखिरकार पुराने विवाद के दौरान सामने आई जानकारी और पुलिस के मुखबिर तंत्र के जरिए खुल गया.

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