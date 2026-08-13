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Thar से PRV बाइक की टक्कर में होमगार्ड की मौत, एक्सप्रेसवे हादसे में पुलिस टीम के SI ने तोड़ा दम

गाजियाबाद में बुधवार देर शाम से गुरुवार सुबह तक हुए दो सड़क हादसों ने पुलिस विभाग को झकझोर दिया. क्रॉसिंग रिपब्लिक में थार की टक्कर से PRV बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल घायल हुआ. इसके बाद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस टीम की स्विफ्ट कैंटर से भिड़ गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की इलाज के दौरान जान चली गई.

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पुलिस टीम पर टूटा सड़क हादसों का कहर.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
पुलिस टीम पर टूटा सड़क हादसों का कहर.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

गाजियाबाद में बुधवार देर शाम से गुरुवार सुबह तक हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में पुलिस विभाग के दो कर्मियों की जान चली गई. पहले हादसे में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में PRV बाइक को थार ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद कांस्टेबल घायल हो गया. वहीं, दूसरा हादसा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां पुलिस टीम की स्विफ्ट कार कैंटर से जा भिड़ी.

गुरुवार सुबह करीब पांच बजे कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में बीकानेर बिल्डिंग के सामने एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार में मौजूद सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया. शुरुआती जांच में पता चला कि स्विफ्ट में अलीगढ़ के मडराक थाने की पुलिस टीम सवार थी.

यह भी पढ़ें: बॉस ने जलील किया तो पाल ली नफरत, 8 महीने की खुन्नस निकली... गाजियाबाद में सुपरवाइजर का मर्डर

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पुलिस टीम दिल्ली में दबिश देने के लिए गई थी. वहां से टीम ने सत्येंद्र पुत्र जोगेंद्र और आशु पुत्र सत्येंद्र को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उप-निरीक्षक उपेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल ऋतिक दोनों आरोपियों को साथ लेकर दिल्ली से मेरठ की तरफ लौट रहे थे. इसी दौरान गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर उनकी कार कैंटर से टकरा गई.

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कैंटर से टक्कर के बाद मचा हड़कंप

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट में बैठे सभी लोग घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. चिकित्सकों ने घायलों का इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल सब इंस्पेक्टर उपेंद्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. अन्य पुलिसकर्मियों और दोनों आरोपियों का इलाज जारी है.

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी. दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कैंटर और स्विफ्ट के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई.

गाजियाबाद

सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की मौत की सूचना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. ड्यूटी के दौरान हुई इस दुर्घटना ने पुलिस टीम को गहरा झटका दिया है. अलीगढ़ से दिल्ली दबिश के लिए गई टीम लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई थी.

पहले हादसे में होमगार्ड की गई जान

इससे पहले बुधवार देर शाम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में भी पुलिसकर्मियों की PRV बाइक को एक थार वाहन ने टक्कर मार दी थी. टक्कर में बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल घायल हो गया. हादसे के बाद घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

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एक ही रात और अगली सुबह सामने आए दोनों हादसों ने गाजियाबाद पुलिस महकमे को झकझोर दिया है. लगातार दो घटनाओं में पुलिसकर्मियों की मौत से विभाग में शोक का माहौल है. दोनों मामलों में पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और हादसों से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.

ACP ने दी हादसे की जानकारी

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था. उपचार के दौरान सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि अन्य घायलों का इलाज अभी जारी है.

ACP के मुताबिक, मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है. एक ओर थार की टक्कर में होमगार्ड की जान गई, वहीं, दूसरी दुर्घटना में पुलिस टीम की स्विफ्ट कैंटर से टकराने के बाद सब इंस्पेक्टर उपेंद्र की मौत हुई. लगातार हुई इन घटनाओं से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में शोक का माहौल है.

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