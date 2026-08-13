कब्र से मिली बीयर की सबसे पुरानी बोतल... 2000 साल पहले बनी थी

चीन में 9000 वर्ष से भी अधिक समय पहले शराब बनाई जाती थी. चावल, कंद, फलों और अन्य पौधों के हिस्से को फरमेंट करके बीयर बनाते थे. इसी साल चीन के निंग्ज़िया में शान्जियाबो कब्रिस्तान में स्थित 2,200 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी एक कब्र से दुनिया की शायद सबसे पुरानी बीयर की बोतल मिली.

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सदियों से बीयर को इतना महत्व दिया जाता था कि कुछ लोगों को इसके साथ ही दफनाया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट्स को कब्र के अंदर एक कांसे की बोतल बंद बीयर मिली. इसमें 15 कप (3.7 लीटर) से अधिक बीयर थी. यह बीयर बाजरा और संभवतः गेहूं या जौ से बनाई गई थी. फिर कब्र में एक गिफ्ट के रूप में रख दी गई थी. शायद यह मृतक के लिए परलोक में सेवन करने के लिए रखा गया था.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् ली लियू कहती हैं कि प्राचीन चीन में शराब बनाने की कई तरह की तकनीकें प्रचलित थीं. ल्यू के के भी एक शोध में चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित 2,300 वर्ष पुराने किन राजवंश के मकबरे से प्राप्त प्राचीन बीयर की जांच शामिल है. इसकी रिपोर्ट उनकी टीम ने 2024 में प्रकाशित की थी. उस मामले में, बीयर को गेहूं या जौ, साथ ही बाजरा, दालों और एक घास के बीजों से बनाया गया था.

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इसी साल मिली है ये बीयर की बोतल

जांच से पता चला कि फरमंटेशन शायद अनाज, फफूंदी, खमीर और अन्य सूक्ष्मजीवों से युक्त स्टार्टर कल्चर से शुरू किया गया होगा. इसे चीनी भाषा में 'क्वू' कहा जाता है. ल्यू का कहना है कि 2026 में मिली प्राचीन बीयर की खोज में क्वू के इस्तेमाल के वैसे प्रमाण नहीं मिले. इसे वह प्राचीन चीन में प्रचलित परिष्कृत शराब बनाने की प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण तत्व मानती हैं. फिर भी, वह कहती हैं कि दोनों खोजें काफी महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि वे इस अवधि के दौरान उत्तरी चीन में बीयर बनाने की परंपराओं के लिखित विवरणों की पुष्टि करती हैं.

वह कहती हैं कि ये खोजें झोउ और किन काल के बाद लगभग 8वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच तेजी से विशिष्ट शराब बनाने की तकनीकों के हिसाब से एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सपोर्ट है. निंग्ज़िया और शानक्सी प्रांतों की कब्रों से मिली बीयर प्राचीन हैं और इसलिए भी दुर्लभ हैं. क्योंकि वे तरल अवस्था में सुरक्षित हैं. लेकिन वे सबसे पुरानी बीयर नहीं हैं. चीनी कब्रों में 3,000 साल पुराने अनाज से बने तरल पेय पदार्थ भी पाए गए हैं. लेकिन, ये कांसे के बोतल में बंद अपने ओरिजनल रूप में मिलने वाली पहली बीयर है.

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पुरातत्वविदों ने चीन के हेनान प्रांत में मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों में नवपाषाण काल ​​की बीयर के जैविक अवशेष भी पाए थे. ये बीयर संभवतः 9,000 वर्ष पुरानी थी. हेनान की इस प्राचीन बीयर में मुख्य अनाज के रूप में चावल का उपयोग किया जाता था. साथ ही शहद और फल भी मिलाए जाते थे. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि नवपाषाण काल ​​की यह विधि बाद में विकसित होने वाले चीनी फरमंटेड अनाज आधारित ड्रिंक्स के शुरुआती पूर्वज थे.

बीयर का सबसे पुराना सबूत

दुनिया में बीयर का सबसे पुराना प्रमाण उत्तरी इज़राइल की राकेफ़ेट गुफा से मिलता है. वहां लगभग 12,000 से 14,000 साल पहले नटुफ़ियन संस्कृति के लोग रहते थे. वहां की कब्रों से मिले पत्थर के बर्तनों पर मौजूद अवशेषों के विश्लेषण से पता चलता है कि नटुफियन लोग गेहूं या जौ से बनी बीयर बनाते थे. इसे संभवतः धार्मिक भोजों में परोसा जाता था.

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