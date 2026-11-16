सपा के साथ कैसे बंटेगी सीट? दिल्ली में खड़गे के साथ आराधना मिश्रा और इमरान मसूद की मीटिंग

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है. इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, आंध्र मिश्रा और इमरान मसूद मौजूद रहेंगे. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करेंगे.

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सपा के साथ बातचीत से पहले कांग्रेस की बैठक

बताया जा रहा है कि यह बैठक आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ होने वाली सीट शेयरिंग की बातचीत से पहले आयोजित की जा रही है. इसका उद्देश्य गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के भीतर विचार-विमर्श करना है. इस बैठक को समाजवादी पार्टी के साथ आगामी बातचीत की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बातचीत की तारीख और अन्य विवरण अभी सामने नहीं आए हैं.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अहम बैठक तय हुई है. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई है. इस दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आमने-सामने की मुलाकात होगी. इस बैठक को आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी के मद्देनजर 17 नवंबर से पहले कांग्रेस की बैठक बुलाई है.

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17 नवंबर को सपा के साथ होने वाली बैठक में दोनों राजनीतिक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. सपा-कांग्रेस गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन होगा. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने गठबंधन में सपा से 181 सीटों की मांग की है.

सपा ने तैयार किया कांग्रेस का 'चुनावी डोजियर'

इस बीच बताया जा रहा है कि 'इंडिया' गठबंधन के तहत सीटों के तालमेल पर औपचारिक चर्चा शुरू होने से पहले ही सपा ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनावी आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस की स्थिति का एक डोजियर तैयार किया है. सपा का रुख साफ है कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के बजाय उम्मीदवारों की ‘जीतने की क्षमता’ पर आधारित होना चाहिए.

बता दें, 2022 चुनाव में कांग्रेस ने कुल 403 में से 399 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. कांग्रेस ने प्रतापगढ़ की रामपुर खास और महाराजगंज की फरेंदा सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि 4 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही. 2022 में 399 सीटों में से 387 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. कांग्रेस को पूरे राज्य में मात्र 21.51 लाख वोट मिले थे. यूपी की मात्र 46 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस 10,000 से अधिक वोट हासिल कर सकी.

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