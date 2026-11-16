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Poha Peanut Pakoda Recipe: पोहा-मूंगफली से बनाएं चटपटे पकौड़े, शाम के नाश्ते के लिए है बेस्ट रेसिपी

Poha Peanut Pakoda Recipe: आपने अब तक आलू, प्याज या गोभी के पकौड़े तो खूब खाए होंगे लेकिन क्या कभी पोहा-मूंगफली के कुरकुरे पकौड़ों का स्वाद चखा है. अगर नहीं, तो इस बार इन्हें घर पर जरूर ट्राई करें. आज हम आपको पोहा-मूंगफली के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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पोहा-मूंगफली के पकौड़े की आसान रेसिपी (Photo- ITG)
पोहा-मूंगफली के पकौड़े की आसान रेसिपी (Photo- ITG)

Poha Peanut Pakoda Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ नया, टेस्टी, चटपटा और कुरकुरा खाना चाहते हैं तो पोहा-मूंगफली के पकौड़े बना सकते हैं. ये खाने में बेहद टेस्टी होते हैं और इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद बेसन, पोहा, मूंगफली और कुछ मसालों की मदद से आप इन्हें झटपट बना सकते हैं. अगर अचानक घर पर मेहमान आ जाएं या शाम को कुछ अलग खाने का मन हो तो यह रेसिपी आपके लिए बेस्ट हो सकती है. आइए जानते हैं पोहा-मूंगफली के पकौड़े बनाने का आसान तरीका

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप पोहा
1 कप मूंगफली के दाने
1 कप बेसन
2 से 3 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
2 से 3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
½ छोटी चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार
तेल पकौड़े तलने के लिए

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पोहा-मूंगफली के पकौड़े बनाएंगे कैसे?

  1. सबसे पहले पोहे को एक बर्तन में डालकर उसमें 1 कप पानी मिलाएं. इसे कुछ देर के लिए रख दें, ताकि पोहा अच्छी तरह फूल जाए. अब एक बड़े बर्तन में बेसन लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न पड़ें. इसे अच्छी तरह फेंट लें, ताकि बैटर चिकना बन जाए.
  2. अब बेसन के घोल में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक और हरा धनिया डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद भीगे हुए पोहे का सारा पानी निकाल दें और उसे बेसन के घोल में मिला दें.
  3. अब इसमें मूंगफली के दाने डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिला सकते हैं. इस तरह पकौड़े बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो जाएगा.
  4. एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तैयार मिश्रण से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर गर्म तेल में डालें और मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. पकौड़े अच्छी तरह सिक जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें.
  5. गरमागरम पोहा-मूंगफली के पकौड़ों को हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ इनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा. 
---- समाप्त ----
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