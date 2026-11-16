संतकबीरनगर: जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, गेहूं की बोआई के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत

Uttar Pradesh News: संतकबीरनगर के मेहदावल थाना क्षेत्र में जमीन के पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया. रविवार दोपहर खेत में गेहूं की बोआई के दौरान दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष और ताबड़तोड़ फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए. पुलिस ने सात नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

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खेत में हुई खूनी वारदात

रविवार दोपहर करीब ढाई बजे जमोहरा गांव के बाड़ों सिवान में प्रहलाद, घनश्याम, सहसराम और ट्रैक्टर चालक रामकेश खेत की बोआई करा रहे थे. इसी दौरान अजय यादव और मुरलीधर यादव के साथ लगभग पंद्रह लोग बाइकों से वहां पहुंचे. हमलावरों ने खेत में पहुंचते ही असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और लाठी-डंडों से भी हमला किया. अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार के बीच आरोपियों ने एक बाइक में आग भी लगा दी.

दो की मौत और घायल अस्पताल में

गोलीबारी और लाठी-डंडों के हमले में प्रहलाद, रामकेश, घनश्याम और सहसराम गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया. जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रहलाद और रामकेश को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर हालत के चलते घनश्याम और सहसराम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिससे मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.

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पुलिस प्रशासन की कार्रवाई

दिनदहाड़े हुई इस दोहरी हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी संदीप कुमार मीणा, डीएम अनुज मलिक, एएसपी सुशील कुमार सिंह और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची.अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने मुरली यादव, अजय यादव, आकाश, सुग्रीव यादव, सुनील यादव और राकेश यादव समेत सात नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस टीमों को लगाया गया है. वारदात से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस टीम अलर्ट है. सोशल मीडिया पर भी नजर है.

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