Dwadash Yog 2026: आज से संभलकर रहें ये 3 राशियां, करियर और पैसों पर पड़ सकता है बुरा असर

Dwadash Yog 2026: ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का खास महत्व होता है. आज यानि 16 नवंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान सूर्य और बुध के बीच द्विद्वादश योग बनेगा. इस योग का असर कुछ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है.

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इस दौरान नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है. कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं और खर्च भी बढ़ने की आशंका है. ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. आइए जानते हैं, द्विद्वादश योग से किन 3 राशियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है. इसलिए बातचीत करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें. बेवजह के विवाद से दूर रहें. पैसों के मामले में भी सतर्क रहें. अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में गैर-जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जिस काम को पूरा करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें देरी हो सकती है. इस दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. परिवार और ऑफिस में बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें, वरना गलती हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और सोच-समझकर आगे बढ़ें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. पूरी मेहनत करने के बाद भी काम का मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में हिम्मत न हारें और अपने प्रयास जारी रखें. पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. निवेश या कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूर कर लें.

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