scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dwadash Yog 2026: आज से संभलकर रहें ये 3 राशियां, करियर और पैसों पर पड़ सकता है बुरा असर

Dwadash Yog 2026: आज यानी 16 नवंबर 2026 को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इससे सूर्य और बुध के बीच द्विद्वादश योग बनेगा. इस योग का नकारात्मक असर कुछ राशि के जातकों पर पड़ सकता है.

Advertisement
X
सूर्य गोचर से बनेगा द्विद्वादश योग (Photo: ITG)
सूर्य गोचर से बनेगा द्विद्वादश योग (Photo: ITG)

Dwadash Yog 2026: ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का खास महत्व होता है. आज यानि 16 नवंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान सूर्य और बुध के बीच द्विद्वादश योग बनेगा. इस योग का असर कुछ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है.

इस दौरान नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है. कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं और खर्च भी बढ़ने की आशंका है. ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. आइए जानते हैं, द्विद्वादश योग से किन 3 राशियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

Shani Ki Sade Sati
2027 में इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, संभलकर रहें!
shani gochar 2026
अगले 96 दिन इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब बरसेगा पैसा!
Surya Gochar 2026
इन 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़! सूर्य बदलेंगे चाल
Mangal Gochar 2026
अपनी सबसे मजबूत स्थिति में मंगल, 5 महीने इन 4 राशियों में पैसा ही पैसा
Surya Gochar 2026
छठ पूजा के आखिरी दिन सूर्य गोचर, इन 7 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

मेष राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है. इसलिए बातचीत करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें. बेवजह के विवाद से दूर रहें. पैसों के मामले में भी सतर्क रहें. अचानक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में गैर-जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें.

Advertisement

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जिस काम को पूरा करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें देरी हो सकती है. इस दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. परिवार और ऑफिस में बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें, वरना गलती हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और सोच-समझकर आगे बढ़ें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. पूरी मेहनत करने के बाद भी काम का मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में हिम्मत न हारें और अपने प्रयास जारी रखें. पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. निवेश या कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूर कर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dwadash Yog 2026: आज से संभलकर रहें ये 3 राशियां, करियर और पैसों पर पड़ सकता है बुरा असर |
    Poha Peanut Pakoda Recipe: पोहा-मूंगफली से बनाएं चटपटे पकौड़े, शाम के नाश्ते के लिए है बेस्ट रेसिपी |
    संतकबीरनगर: जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, गेहूं की बोआई के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत |
    Silver Price Crash: चांदी में अचानक फिर बड़ी गिरावट... हाई से अब ढाई लाख रुपये सस्ती, सोना भी सस्ता |
    बर्नर फेंका, तवा पलटा और तोड़फोड़... वाराणसी के डोसा शॉप में युवतियों का हंगामा |
    शेयर बाज़ार की शानदार ओपनिंग, सेंसेक्स 600 अंक उछला |
    सितंबर में गई नौकरी, अक्टूबर में मिल गया नया ऑफर! शख्स ने बता दी सफलता की नई ट्रिक   |
    50 हफ्तों से जनता को पाती लिख रहे हैें CM योगी, बोले- 25 करोड़ प्रदेश वासी मेरा परिवार |
    पाकिस्तान ने समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट को किया 'कॉपी', पहले भी कर चुके हैं नकल, इस बार होंगे कामयाब? |
    महकदीप, देवेंद्र और ISI की चाल... राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में अब तक क्या खुलासे हुए?
    Advertisement