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थाईलैंड के फुकेट में भीषण आग... नींद में सो रहे 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 36 घायल

थाईलैंड के फुकेट में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई. देखते ही देखते ये आग आसपास की इमारतों तक फैल गई. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 36 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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आग कमर्शियल बिल्डिंग में लगी थी. (Representative image)
आग कमर्शियल बिल्डिंग में लगी थी. (Representative image)

थाईलैंड के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस फुकेट के पातोंग में तड़के भीषण आग लग गई. गहरी नींद में सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है. वहीं इस हादसे में 36 लोग घायल भी हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, आग तड़के करीब 3:20 बजे फांग मुआंग साई कोर रोड स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी. देखते ही देखते आग बढ़ गई और तेजी से आसपास की दूसरी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया,

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने करीब 40 से 50 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया.

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जांच में जुटी पुलिस

घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

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