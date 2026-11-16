बर्नर फेंका, तवा पलटा और तोड़फोड़... वाराणसी के डोसा शॉप में युवतियों का हंगामा

वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में डोसा की दुकान पर दो युवतियों द्वारा जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. दुकानदार बाल मुकुंद पांडेय ने दोनों युवतियों पर दुकान में जबरन घुसकर सामान तोड़ने, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ मारपीट करने तथा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

और पढ़ें

पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा में दुकानदार ने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 8 बजे वह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे. इसी दौरान काले रंग की एक्टिवा स्कूटी से दो युवतियां वहां पहुंचीं. आरोप है कि दोनों दुकान और आसपास के क्षेत्र का वीडियो बना रही थीं. इसके बाद अचानक दुकान में घुसकर डोसा बनाने वाला बर्नर फेंक दिया और वहां रखे अन्य सामानों को तोड़ने-फोड़ने लगीं.

सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि वहां कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई. साथ ही दुकान में बैठी महिलाएं दुकान से निकल भागने लगीं. वहीं एक महिला ने लड़की को रोकना चाहा तो उससे भी तीखी बहस होने लगी. जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव किया.

पुलिस ने मामले दर्ज कर शुरू की जांच

दुकानदार का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों युवतियों ने गाली-गलौज करते हुए सामान फेंककर हमला किया, जिससे दुकान के कर्मचारियों और वहां मौजूद कुछ ग्राहकों को चोटें आईं. इस दौरान दोनों ने दुकान के गल्ले में भी हाथ डालने का प्रयास किया.

Advertisement

वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में रिकॉर्ड ऑडियो के अनुसार युवतियों का आरोप है कि उनके पिता को लोगों ने मिलकर मारा है, जिसका वह हिसाब लेने के लिए दुकान पर पहुंची थी. फिलहाल पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है.

---- समाप्त ----