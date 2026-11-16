'डेस्क पर सोती है, बहुत आलसी है...' कंपनी ने निकाला, महिला ने कोर्ट में जीता केस

ब्रिटेन की एक एआई कंपनी की महिला डायरेक्टर को साथी निदेशकों ने 'बेहद आलसी' बताया. उन पर ऑफिस में डेस्क पर सोने, जल्दी घर जाने और काम पूरा करने में काफी समय लगाने जैसे आरोप भी लगाए गए. लेकिन जब कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटाया तो मामला रोजगार ट्रिब्यूनल पहुंच गया. अब लंदन साउथ एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि कंपनी ने उन्हें अनुचित तरीके से नौकरी से निकाला था. अदालत ने कहा कि कंपनी ने उनके प्रदर्शन को लेकर उठी चिंताओं को ठीक तरीके से संभालने या उनके और एक अन्य निदेशक के बीच विवाद सुलझाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए.

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डॉक्टर से एआई कंपनी की डायरेक्टर बनीं

मामला 46 वर्षीय डॉ. डैन लुओ का है. वह पहले चीन में मेडिकल डॉक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं. साल 2020 में वह ब्रिटेन चली गईं और उसी साल अक्टूबर में ब्लू स्ट्रॉबेरी एआई में शामिल हुईं. यह कंपनी पहले कैंटरबरी एआई के नाम से जानी जाती थी और मीडिया मैनेजमेंट व मार्केटिंग से जुड़ा काम करती है. लुओ ने कंपनी में बड़ा निवेश भी किया था और वह शेयरहोल्डर, डायरेक्टर और कर्मचारी तीनों थीं. ट्रिब्यूनल के मुताबिक कंपनी को पता था कि लुओ के पास पहले कोई बिजनेस अनुभव नहीं था.

'बहुत आलसी महिला' तक कह दिया

फरवरी 2022 में कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर वेस्ली बेकर ने लुओ के काम को लेकर सवाल उठाए. इसके कुछ समय बाद उन्होंने कंपनी में निवेश कराने वाली संस्था को ईमेल भेजा. इसमें उन्होंने लुओ के काम और प्रतिबद्धता की आलोचना करते हुए उन्हें 'बेहद आलसी महिला' तक कहा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका काम एक स्कूल छोड़ने वाले छात्र के स्तर का है और कंपनी को उनसे काफी नुकसान हो रहा है. ये टिप्पणियां बेकर के आरोप थे, अदालत का निष्कर्ष नहीं.

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डेस्क पर सोने का भी लगाया आरोप

जुलाई 2022 में बेकर ने लुओ को सीधे ईमेल किया. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने लुओ को डेस्क पर सोते हुए देखा है. साथ ही उन पर अक्सर जल्दी ऑफिस छोड़ने और काम पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगाने का आरोप लगाया गया. बेकर ने उनसे खुद को संभालने और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की तरह काम करने को कहा. लुओ ने बाद में इन बातों को व्यक्तिगत हमला बताया और ईमेल का जवाब दिया. इसके बाद बेकर ने कहा कि वह अब उनके साथ काम नहीं करेंगे.

बिना उनकी मौजूदगी के हुई मीटिंग

सितंबर 2022 में लुओ की गैरमौजूदगी में एक मीटिंग हुई. उन्हें बताया गया कि रिश्ते खराब हो चुके हैं और उन्हें बोर्ड डायरेक्टर के पद से हटाया जाएगा. हालांकि, उस समय उन्हें कानूनी तौर पर कंपनी का डायरेक्टर बनाए रखा गया था. अप्रैल 2023 में लुओ ने देखा कि कंपनी ने कंपनीज हाउस में उनके डायरेक्टर पद की समाप्ति से जुड़ा फॉर्म अपलोड कर दिया है. उन्हें लगा कि उनकी नौकरी भी खत्म कर दी गई है.

कोर्ट ने कहा- कंपनी ने उन्हें 'लिम्बो' में छोड़ दिया

एम्प्लॉयमेंट जज जेम्मा कॉथ्रे ने लंदन साउथ एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी ने लुओ के प्रदर्शन को लेकर अपनी चिंताओं को ठीक से संभालने के लिए उचित कदम नहीं उठाए. साथ ही लुओ और बेकर के बीच पैदा हुए विवाद को सुलझाने की भी गंभीर कोशिश नहीं की गई. जज के मुताबिक कंपनी ने लुओ को एक तरह की 'लिम्बो स्थिति' में छोड़ दिया था.

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ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि लुओ को कंपनी से हटाने, उनकी सैलरी का भुगतान नहीं करने और उनके वकील के पत्र का पूरी तरह जवाब नहीं देने जैसी घटनाओं को साथ देखा जाए तो अप्रैल 2023 तक कंपनी ने रोजगार संबंध खत्म करने का इरादा दिखाया था. इसलिए ट्रिब्यूनल ने उनकी अनुचित बर्खास्तगी की शिकायत को सही माना.

कंपनी को 4,333 पाउंड का वेतन भी देना होगा

ट्रिब्यूनल ने अनुबंध के उल्लंघन का भी फैसला दिया. कंपनी ने नोटिस पे नहीं दिया था और 4,333 पाउंड की सैलरी में अनधिकृत कटौती भी की थी. हालांकि, अनुचित बर्खास्तगी के लिए लुओ को कितनी अतिरिक्त compensation मिलेगी, इसका फैसला अभी होना बाकी है.

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां अदालत ने यह फैसला नहीं दिया कि लुओ पर लगाए गए 'आलसी' या 'डेस्क पर सोने' के आरोप सही थे या गलत. फैसला इस बात पर था कि कंपनी ने उनके रोजगार को जिस तरीके से खत्म किया, वह कानूनी तौर पर उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था.

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