Silver Price Crash: चांदी में अचानक फिर बड़ी गिरावट... हाई से अब ढाई लाख रुपये सस्ती, सोना भी सस्ता

सोना-चांदी की कीमतों के टूटने (Gold-Silver Rate) का सिलसिला जारी है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर वायदा कारोबार की शुरुआत होते ही दोनों कीमती धातुएं धड़ाम हो गईं. एक ओर जहां चांदी की कीमत झटके में करीब 6000 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई और इस गिरावट के साथ Silver अपने हाई से लगभग ढाई लाख रुपये सस्ती हो गई. तो वहीं Gold Rate में भी बड़ी गिरावट आई है और ये सस्ता हो गया है.

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चांदी में दनादन गिरावट जारी

सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की कीमत में दनादन जारी गिरावट के बारे में, तो एमसीएक्स पर सोमवार को वायदा कारोबार की शुरुआत होते ही सिल्वर प्राइस क्रैश (Silver Price Crash) हो गया और इसका भाव एक झटके में 5935 रुपये या 3 फीसदी से ज्यादा फिसल गया. 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत 1,70,374 रुपये प्रति किलो पर आ गई, जो बीते शुक्रवार को

1,76,309 रुपये पर बंद हुई थी.

हाई से अब ढाई लाख कम दाम

चांदी की कीमत में सोमवार को अचानक आई इस बड़ी गिरावट के बाद अब ये कीमती धातु अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी ज्यादा सस्ती हो गई है. बता दें कि जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में चांदी की वायदा कीमत पहली बार 4 लाख रुपये के ऐतिहासिक स्तर के पार निकली थी और 4,20,048 रुपये प्रति किलो का हाई छुआ था. लेकिन इसके बाद Silver Price Fall का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब ये अपने हाई से 2,49,674 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है.

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नवंबर में अब तक इतनी सस्ती Silver

जहां बीते अक्टूबर महीने में चांदी की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिली थी, तो वहीं नवंबर महीने की शुरुआत से अब तक इसका टूटना जारी है. इस महीने अब तक 1 Kg Silver Price में आए बदलाव पर नजर डालें, तो 30 अक्टूबर को एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,79,132 रुपये पर क्लोज हुई थी और वर्तमान भाव से तुलना करें, तो अब ये 8,758 रुपये प्रति किलोग्राम कम दाम पर मिल रही है.

चांदी ही नहीं, सोना भी धड़ाम

Silver Price के बाद अब बात करें, कीमती पीली धातु सोने में आई गिरावट के बारे में, तो सोमवार को इसके भाव के गिरने की रफ्तार चांदी से कम रही, लेकिन फिर भी MCX Gold Rate अपने पिछले की तुलना में करीब 1100 रुपये टूट गया. 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाला सोना बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1,36,705 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था.

वहीं सोमवार को जैसे ही MCX पर वायदा कारोबार की शुरुआत हुई, 10 Gram 24 Karat Gold Rate झटके में फिसलकर 1,35,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. यानी ये 1,105 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया.

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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