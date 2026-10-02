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इमरान मसूद बन सकते हैं यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, मुस्लिम वोटों पर पार्टी की नजर

यूपी कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा तेज है. सूत्रों के मुताबिक, आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. कांग्रेस तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर रही है

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इमरान मसूद बन सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष.
इमरान मसूद बन सकते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर पहले से लगाए जा रहे कयासों के बीच अब पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर नई जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को यूपी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है. वहीं, रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है. इन नामों का ऐलान जल्द होने की संभावना है.

इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है. माना जा रहा था कि पार्टी राज्य में जल्द ही किसी बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है. यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाया जा सकता है. बताया जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके साथ बैठक कर उन्हें इस फैसले की जानकारी दे दी थी.

अब सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ तीन कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है. रामपुर खास से विधायक और CLP नेता आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाने की संभावना है. तीन कार्यकारी अध्यक्ष मुस्लिम, दलित और OBC के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दर्शा सकते हैं.

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मुस्लिम वोटरों पर पकड़ 

मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने के तहत सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताई गई है. कार्यकारी अध्यक्षों की दौड़ में कांग्रेस नेता देवेंद्र निषाद, दानिश अली, सुशील पासी, सांसद तनुज पुनिया और सांसद राकेश राठौर के नाम शामिल हैं. कांग्रेस तीन कार्यकारी अध्यक्षों के जरिए मतदाताओं के बीच नया सोशल इंजीनियरिंग फैब्रिक तैयार करने पर विचार कर सकती है.

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