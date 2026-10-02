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Jeans Wardrobe Storage Tips: जींस को अलमारी में ठूंसकर रखने की गलती न करें, अपनाएं ये आसान तरीके, सालों-साल रहेगी नई जैसी!

जींस को अलमारी में रखने का सही तरीका अपनाकर आप उसे लंबे समय तक अच्छी हालत में रख सकते हैं. ज्यादा कपड़ों के बीच दबाने, नमी वाली जींस रखने और गलत तरीके से तह करने से बचें. जानिए जींस को फोल्ड, रोल या हैंगर पर रखने के आसान और काम के तरीके.

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जींस की देखभाल सही से करनी चाहिए. (PHOTO:AI)
जींस की देखभाल सही से करनी चाहिए. (PHOTO:AI)

Jeans Wardrobe Storage Tips: जींस ऐसा आउटफिट  है जिसे लोग बार-बार पहनना पसंद करते हैं. ऑफिस से लेकर दोस्तों के साथ बाहर जाने तक, जींस अलमारी का जरूरी हिस्सा बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे अलमारी में रखने का तरीका भी इसकी उम्र पर असर डाल सकता है? 

लोग अलमारी में जींस को जैसे चाहे वैसे टांग और रख देते हैं, लेकिन आपकी एक गलती आपकी महंगी जींस को जल्दी खराब कर सकती है. जींस को बिना सोचे-समझे ढेर में रखने से कपड़े पर अनचाही सिलवटें पड़ सकती हैं और लंबे समय में उसकी फिटिंग भी इफेक्ट हो सकती है.

अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा जींस लंबे समय तक अच्छी हालत में बनी रहे, तो अलमारी में रखते समय इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें.

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पहले जींस को अच्छी तरह सुखाएं

जींस को धोने के बाद अलमारी में रखने की जल्दबाजी न करें. इसे पूरी तरह सूखने के बाद ही तह करके रखें. कपड़े में थोड़ी भी नमी रह जाने पर बंद अलमारी में सीलन और बदबू की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक नमी रहने पर कपड़े पर फंगस भी लग सकती है. इसलिए जींस को अच्छी तरह सुखाकर ही अलमारी में रखें.

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तह करने का तरीका भी है खास

जींस को बस गोल-गोल मोड़कर अलमारी में रखने के बजाय पहले उसे किसी समतल जगह पर सीधा फैलाएं. दोनों पैरों को बराबर रखते हुए जींस को लंबाई में आधा मोड़ें. इसके बाद जरूरत के हिसाब से दो या तीन तह कर दें. इस तरह जींस व्यवस्थित रहेगी और अलमारी में भी ज्यादा जगह नहीं घेरेगी.

ज्यादा कपड़ों के बीच न दबाएं

कई लोग अलमारी में कपड़े इतने भर देते हैं कि उन्हें निकालने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है. ऐसे में नीचे रखी जींस लगातार प्रेशर में रहती है और उसमें गहरी सिलवटें पड़ सकती हैं. इसलिए जींस को रखने के लिए थोड़ी जगह जरूर छोड़ें. कपड़ों के बीच सही जगह रहने से उन्हें निकालना और दोबारा रखना भी आसान रहता है.

जगह कम हो तो ऐसे रखें

अगर आपकी अलमारी छोटी है तो जींस को तह करने के बजाय हल्का रोल करके भी रखा जा सकता है. इसके लिए जींस को सीधा फैलाकर दोनों पैरों को एक साथ रखें और नीचे से ऊपर की तरफ ढीला रोल करें. इस तरीके से अलमारी में जगह बच सकती है. ट्रेवल के दौरान सामान पैक करते समय भी यह तरीका काफी काम आता है.

अच्छी जींस को टांगकर रखें

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अगर अलमारी में पर्याप्त जगह है तो जींस को मजबूत हैंगर पर टांगकर भी रखा जा सकता है. खासकर ऐसी जींस जिसे आप बार-बार नहीं पहनते या जिसकी फिटिंग और आकार को बनाए रखना चाहते हैं, उसे टांगकर रखना सुविधाजनक हो सकता है. हालांकि बहुत ज्यादा जींस एक ही हैंगर पर न लटकाएं, वरना कपड़ों पर बिना वजह प्रेशर पड़ता है.

अलमारी को भी रखें सूखा और साफ

सिर्फ जींस रखने का तरीका ही नहीं, बल्कि अलमारी का वातावरण भी कपड़ों की देखभाल में अहम है. समय-समय पर अलमारी को खाली करके साफ करें और कुछ देर दरवाजे खुले रखकर हवा लगने दें. नमी वाले मौसम में कपड़ों के बीच नीम की सूखी पत्तियां या अलमारी के लिए नमी सोखने वाले प्रोडक्ट रखा जा सकता है. इससे अलमारी में सीलन और बदबू की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है.

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